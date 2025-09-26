Νέο «σοκ» με Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα!

«Ο Ραφίνια έχει τραυματισμό στο μεσαίο τρίτο του δικεφάλου-μηριαίου στο δεξί του μηρό. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 3 εβδομάδες», έγραψε στο «Χ» η Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League (1/10, 22:00) πριν από τον Ολυμπιακό στην 3η «στροφή».
Η απουσία του Ραφίνια προστίθεται στη μακρά λίστα του Χάνζι Φλικ με τους τραυματίες, στην οποία ήδη βρίσκονται οι τερματοφύλακες Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρθία, μαζί με τους μέσους Γκάβι και Φερμίν Λόπεθ. Από την άλλη μεριά, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Αλεχάντρο Μπαλντέ μόλις ξεπέρασαν τα δικά τους προβλήματα.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025
Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4