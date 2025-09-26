Νέο «σοκ» με Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα!

Πάνω που ο Λαμίν Γιαμάλ φώναξε «παρών», οι «μπλαουγκράνα» χάνουν τον έτερο... μάγο τους, καθώς μετά τα σημερινά δυσάρεστα με τον Τζοάν Γκαρσία, ακολούθησε νέα ενημέρωση που αφορούσε άλλον τραυματισμό, 25 ημέρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης (21/10, 19:45).

«Ο Ραφίνια έχει τραυματισμό στο μεσαίο τρίτο του δικεφάλου-μηριαίου στο δεξί του μηρό. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 3 εβδομάδες», έγραψε στο «Χ» η Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League (1/10, 22:00) πριν από τον Ολυμπιακό στην 3η «στροφή».

Η απουσία του Ραφίνια προστίθεται στη μακρά λίστα του Χάνζι Φλικ με τους τραυματίες, στην οποία ήδη βρίσκονται οι τερματοφύλακες Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρθία, μαζί με τους μέσους Γκάβι και Φερμίν Λόπεθ. Από την άλλη μεριά, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Αλεχάντρο Μπαλντέ μόλις ξεπέρασαν τα δικά τους προβλήματα.