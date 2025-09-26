Θρήνος για τον 21χρονο Μπίλι Βιγκάρ - Η FA υπόσχεται αλλαγές στην ασφάλεια των γηπέδων

Μεγάλη θλίψη και έντονη οργή έχει σκορπίσει στον αγγλικό ποδοσφαιρικό κόσμο ο θάνατος του 21χρονου Μπίλι Βιγκάρ, πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ και νυν της Τσίτσεστερ Σίτι, που άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρό ατύχημα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο νεαρός άσος τραυματίστηκε θανάσιμα σε παιχνίδι της ομάδας του, όταν στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο, έπεσε με δύναμη σε τοίχο.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και έμεινε σε τεχνητό κώμα, αλλά στις 25 Σεπτεμβρίου κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος οικογένεια, συμπαίκτες και όλο το φίλαθλο κοινό της Αγγλίας και όχι μόνο.

Η τραγωδία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα γήπεδα των χαμηλότερων κατηγοριών, όπως η National League, που λειτουργεί σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό, καθώς το 2022 ο Άλεξ Φλέτσερ είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που είχε προσκαλεί σοκ, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η FA εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε άμεση επανεξέταση των προδιαγραφών ασφαλείας.

«Η προστασία των ποδοσφαιριστών είναι προτεραιότητα. Θα συνεργαστούμε με συλλόγους, λίγκες και φορείς για να διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.