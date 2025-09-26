Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπιτς, Μάγκνουσον και Μπάλτσι κόντρα στον Ολυμπιακό

Έτοιμος για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό για την Stoiximan Super Legue είναι ο Λεβαδειακός, με τους τραυματίες Βερμπιτς και Μπάλτσι να μένουν εκτός, ενώ επίσης στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο ανέτοιμος Μάγκνουσον.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αυριανή (27/9, 18:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βερμπιτς και Μπάλτσι, ενώ επίσης στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο ανέτοιμος Μάγκνουσον.

Την αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος απαρτίζουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Βέρρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.