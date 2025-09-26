Football Meets Data: 40% οι πιθανότητες να είναι στους «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός (pic)

Μετά τη νίκη επί της Γιούνγκ Μπόις, η γνωστή σελίδα «Football Meets Data» δίνει στον Παναθηναϊκό 40% πιθανότητες να προκριθεί στους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στην League Phase του Europa League, επικρατώντας με 1-4 της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη.

Το «Τριφύλλι» φιγουράρει αυτή την στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ σύμφωνα με τον αλγοριθμό της σελίδας «Football Meets Data» οι πιθανότητες της ομάδας να βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης ανέρχονται πλέον στοτ 40%.

10% είναι οι πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά, 2% στους ημιτελικούς, 1% στον τελικό και 0.2% να κατακτήσει το τρόπαιο.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, οι πιθανότητες για το Top-16 ανέρχονται σε 24%, για τα προημιτελικά σε 7%, για τα ημιτελικά σε 2%, για τον τελικό σε 1% και για κατάκτηση του τροπαίου σε 0.1%.

