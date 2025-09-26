Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Απέλυσε τον προπονητή της η Μάλμε

Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η Μάλμε πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στις 6 Νοεμβρίου από την Μάλμε, η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και πήρε την απόφαση να προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή.

Οι Σουηδοί δεν κάνουν καθόλου καλή σεζόν και με 6 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του Πρωταθλήματος είναι στην 6η θέση, δίνοντας ουσιαστικά μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, στην League Phase του Europa League ξεκίνησαν με ήττα με 2-1 από την Λουντογκόρετς, η οποία αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του 49χρονου προπονητή της, Χένρικ Ρίντστρομ.

