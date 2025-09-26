Σέρχιο Μπουσκέτς: Ο αντιεμπορικός που έκανε το δύσκολο να φαίνεται απλό

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς βάζει «τέλος» σε μία πλούσια, μαγική και συγκλονιστική καριέρα, η οποία είναι γεμάτη με τίτλους, ρεκόρ, πάσες, αναχαιτίσεις, κοψίματα και έξυπνα τρεξίματα.

Ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό τον τελευταίο μήνα, κάτι που επιβεβαιώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9). Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που η συγκίνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να απουσιάζει.

Ένας ακόμη κύκλος κλείνει, με τον Σέρχιο Μπουσκέτς να ανακοινώνει πως στο τέλος της φετινής σεζόν θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, προκειμένου να αποσυρθεί και να αναπολεί τις δικές του ξεχωριστές αναμνήσεις.

Προφανώς ήταν και μία καριέρα που πολλοί θαύμασαν και που συνεχίζουν να θαυμάζουν, ενώ άλλοι τόσοι επέκριναν, επειδή δεν αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα, τη μοναδικότητα και την προσφορά του Ισπανού όχι μόνο στις ομάδες του, αλλά ακόμη και στο ίδιο το ποδόσφαιρο.

My favorite player - Sergio Busquets just announced that he’s retiring from football and I have tears in my eyes.



This one cuts deep. Thank God I have Pedri, but football will never be the same for me without Busquets.



There’s never been a better player than him in that role.… pic.twitter.com/1mD8KVwkDQ — Teeji (@_namedNameless) September 26, 2025

Η απόρριψη που έκανε φασαρία

Το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν για τον Μπουσκέτς, αφού ο μικρός τότε Σέρχι βίωσε την απόρριψη της περίφημης Λα Μασία, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα σε ακαδημίες της γειτονιάς.

Η σκληρή του δουλειά όμως σε συνδυασμό με την ευφυΐα και τις ικανότητες του, ήταν το εισιτήριο για να ενταχθεί στους Καταλανούς και στα φυτώρια της Μπαρτσελόνα έστω και στην προχωρημένη ηλικία των 17 ετών.

Οι αναφορές των scouts της εποχής για τον Μπουσκέτς ήταν τέτοιες και συνεχείς, αναγκάζοντας τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να ανοίξουν τα αυτιά τους. Ευτυχώς γι' αυτούς, αλλά και για τον ίδιο με το αποτέλεσμα να ήταν να τον εντάξουν στα τμήματα υποδομής τους.

Το ξεκίνημα μιας ιδιοφυίας

Το ημερολόγιο έγραφε 2008. Μετά από μία κακή και μέτρια σεζόν για την Μπαρτσελόνα, αφού τερμάτισε στην τρίτη θέση της Primera Divison και 18 βαθμούς πίσω από την αιώνια αντίπαλο της και πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να φέρουν άμεσες εξελίξεις το καλοκαίρι.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν ο εκλεκτός της διοίκησης για τη θέση του προπονητή, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία και να συμμαζέψει την Μπαρτσελόνα, ούτως ώστε να την κάνει ξανά ανταγωνίστρια των μεγάλων τίτλων.

Μετά και την ήττα στην πρεμιέρα από τη Νουμάνθια (1-0), έρχεται και η δεύτερη συνεχόμενη γκέλα μέσα στο Camp Nou, η ισοπαλία με τη Σαταντέρ (1-1), σε ένα παιχνίδι που ο Πεπ μας είχε συστήσει τον 20χρονο τότε Σέρχι.

Φυσικά οι δυο τους γνωριζόντουσαν πολύ καλά από την περσινή χρονιά στη β' ομάδα, εκεί που πανηγύρισαν μαζί την άνοδο από την τρίτη κατηγορία.

Μετά και το ντεμπούτο του όλα τα φώτα έπεσαν στα λόγια που είχε πει τότε ο θρύλος Γιόχαν Κρόιφ: «Τεχνικά είναι ανώτερος από Τουρέ και Κεϊτά. Κρατάει την θέση του λες και είναι βετεράνος, κάνει το δύσκολο να φαίνεται απλό. Ξέρει που να κινείται χωρίς την μπάλα, ώστε να την ανακτήσει άμεσα και όλα αυτά στο πρώτο του ματς, χωρίς την παραμικρή εμπειρία». Το αποτέλεσμα ήταν οκτώ μήνες μετά να πειστούν άπαντες, όταν και η Μπαρτσελόνα κατακτούσε το Champions League, αλλά και το τρεμπλ.

Η αλλαγή της θέσης

Μέχρι να εμφανιστεί ο Μπουσκέτς, η θέση του αμυντικού χαφ ήταν τέτοια που την εξυπηρετούσαν παίκτες με γερά πνευμόνια, ατελείωτο τρέξιμο που το μόνο που έκαναν καλά ήταν να αμύνονται με τάκλιν ή φάουλ. Μερικά παραδείγματα ήταν οι Μακελελέ, Γκατούζο, Βιεϊρά.

Ο Σέρχι όμως δεν ήταν ποτέ τέτοιο προϊόν. Ήταν άνετος με την μπάλα, μαέστρος στο πως να την ανακτήσει και χωρίς να τρέχει ασταμάτητα. Ήταν τέτοια η εξυπνάδα του που στη συνέχεια μετουσιώθηκε σε εμπειρία, ειδικά στις πάσες που μπορούσαν να κόψουν στη μέση την αντίπαλη άμυνα, αλλά και με μεταβιβάσεις που ρημάζαν τα μεσοδιαστήματα.

Πάντα όμως ήταν ο κομψός και χωρίς να ξεσηκώνει τα πλήθη με τις φανταστικές του ενέργειες, έχοντας ως σήμα κατατεθέν του την περιστροφή του γύρω από τον άξονά του και την αποφυγή κάθε αντιπάλου.

Μοναδικότητα και αντιεμπορικότητα

Ποτέ του δεν είχε πάρει τον τίτλο του «εμπορικού». Ο λόγος ήταν πως ποτέ δεν σκέφτηκε να σουτάρει, ακόμα και όταν είχε πολλές ευκαιρίες να το πράξει, τα γκολ του ήταν πάντα μετρημένα, ενώ ούτε ντρίμπλες έκανε, αλλά περιοριζόταν στις προσποιήσεις των αντιπάλων του.

Το αντίθετο μάλιστα. Ο Σέρχι ήταν πάντα αυτός που θα είχε την ικανότητα να ελέγξει το παιχνίδι, αλλά και την μπάλα στα δικά του πόδια, χωρίς να αυτοπροβάλλεται και να «τραβάει» τα μάτια του κόσμου και των μίντια.

Ήταν τόσο μοναδικός στο είδος του που ακόμα και όταν αποκτήθηκε ο τωρινός του προπονητής στην Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο τον ανάγκασε να αλλάξει θέση και να γίνει κεντρικός αμυντικός από αμυντικό χαφ, ούτως ώστε να μπορέσει να χωρέσει ο Μπουσκέτς στη βασική ενδεκάδα.

Μάλιστα σε ερώτηση που έγινε τότε στον Αργεντινό και για το αν θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Σέρχι ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος: «Αδύνατον, ποτέ δεν θα μπορέσω να πάρω την θέση του».

Οι τίτλοι και οι καλύτεροι που έγιναν κορυφαίοι

Ο Μπουσκέτς συνολικά στην καριέρα του έχει κατακτήσει -μέχρι στιγμής- 36 τίτλους, έχοντας 722 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα και 143 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανίας, όντας ως ο τρίτος όλων των εποχών στη σχετική λίστα και των δύο με τις περισσότερες παρουσίες.

Μέσα σε αυτούς τους 36 τίτλους είναι 9 πρωταθλήματα Ισπανίας, 7 Copa Del Rey, 3 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο και 1 Euro.

Το κυριότερο όμως όλων είναι στο πως συνέβαλε στο ίδιο το άθλημα, κάνοντας τους ήδη καλύτερους συμπαίκτες του, απλά κορυφαίους.

Φυσικά το πιο κλασσικό παράδειγμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την εξωπραγματική «Αγία Τριάδα» με τους Τσάβι και Ινιέστα και που όμοια της δεν πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον, καθώς όχι μόνο έγραψε ιστορία, αλλά θα μείνει χαραγμένη στη σκέψη του κάθε ποδοσφαιρανθρώπου, είτε είναι φίλος της Μπαρτσελόνα είτε όχι.

Άλλωστε η φράση του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε τα λέει όλα: «Βλέπεις το παιχνίδι και δεν βλέπεις πουθενά τον Μπουσκέτς. Βλέπεις τον Μπουσκέτς και δεν χρειάζεται να δεις το παιχνίδι. Τα έχεις καταλάβει όλα...»