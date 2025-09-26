Europa League: Καλύτερη εμφάνιση της πρεμιέρας αυτή του Παναθηναϊκού (vid)

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις αναδείχθηκε ως η κορυφαία της πρεμιέρας του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη ήταν καταιγιστικοί, έλεγξαν απόλυτα το παιχνίδι και μάλιστα με την διαφορά τερμάτων που πέτυχαν βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση του «Τριφυλλιού» αναδείχθηκε και η κορυφαία στην πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της UEFA: