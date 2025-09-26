Τεράστιο πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με τον βασικό της τερματοφύλακα!

Νέα ατυχία για την Μπαρτσελόνα που μετά τον Γκάβι, χάνει και τον βασικό της τερματοφύλακα.
Ο Τζοάν Γκαρσία υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Το διάστημα της αποθεραπείας του κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες, με τον Χάνζι Φλικ να πηγαίνει όπως και πέρσι στην λύση του έμπειρου Βόιτσιεχ Σέζνι.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025
Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee.
Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau.
The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE