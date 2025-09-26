Τεράστιο πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με τον βασικό της τερματοφύλακα!

Ο Τζοάν Γκαρσία τραυματίστηκε στο γόνατο στην τελευταία προπόνηση της Μπαρτσελόνα και θα λείψει από 4 έως 6 εβδομάδες από την αγωνιστική δράση.

Νέα ατυχία για την Μπαρτσελόνα που μετά τον Γκάβι, χάνει και τον βασικό της τερματοφύλακα.

Ο Τζοάν Γκαρσία υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Το διάστημα της αποθεραπείας του κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες, με τον Χάνζι Φλικ να πηγαίνει όπως και πέρσι στην λύση του έμπειρου Βόιτσιεχ Σέζνι.