Δεν επηρεάζει η απεργία της 1ης Οκτωβρίου τον ΠΑΟΚ - Τι ισχύει για την Ισπανία

Για την Τρίτη (30/9) είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League - Ποιο είναι το πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκήρυξε 24ωρη απεργία, με συμμετοχή και της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας). Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι πτήσεις θα περιοριστούν σημαντικά, με εξαίρεση τις πτήσεις αρχηγών Κρατών, στρατιωτικές πτήσεις, νοσοκομειακές και ανθρωπιστικές αποστολές, καθώς και αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν επηρεάζεται, καθώς η ομάδα θα βρίσκεται ήδη στην Ισπανία από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, για την αναμέτρηση με τη Θέλτα Βίγκο, στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η αποστολή θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ για τη Γαλικία, έχοντας προηγηθεί και το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στην Τρίπολη.

Σίγουρα όμως είναι μία εξέλιξη που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη, έχοντας κάνει ήδη τον προγραμματισμό τους για να βρίσκονται στο πλευρό του Δικεφάλου. Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ταξίδι που χρειάζεται ακόμη και... 4 αλλαγές πτήσεων προκειμένου να τους φέρει στο Βίγκο. Παρ΄όλα αυτά, φαίνεται πως αρκετοί είναι αυτοί που δεν υπολόγισαν χιλιόμετρα και κούραση και ετοιμάζονται για μία ακόμη ευρωπαϊκή εξόρμηση.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της UEFA, η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους. Την Τετάρτη (1/10), στις 19:15 (σ.σ. ώρα Ελλάδος), ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα μιλήσει στο γήπεδο της Θέλτα, ενώ στις 20:00 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση στο «Μπαλαΐδος».

Το παιχνίδι στο Βίγκο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (2/10, 22:00) και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής (3/10). Η άκρως απαιτητική εβδομάδα κλείνει με ντέρμπι καθώς αμέσως μετά ακολουθεί το ματς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.