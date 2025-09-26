Γιατί είναι λογικό το κύμα στήριξης των οπαδών του ΠΑΟ στον Κόντη

Ο Βασίλης Βέργης αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο κόσμος του τριφυλλιού προτιμάει ΣΗΜΕΡΑ την μονιμοποίηση του Ελληνα τεχνικού στον πάγκο της ομάδας τους από το να φέρουν ξένο.

Ο Χρήστος Κόντης δεν είναι για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ένα προπονητικό υβρίδιο Γκουαρδιόλα - Κλοπ και αν τον χάσει η ομάδα τους θα κόψουν φλέβα. Είναι όμως ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμούν για συγκεκριμένους λόγους:

1. Υπήρξε ο πιο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνιβιτς στη μοναδική περίοδο κανονικότητας εδώ και αρκετά χρόνια στο τριφύλλι.

2. Δέχτηκε να κάνει πρώτη φορά τον "κασκαντέρ", δίχως καμία απαίτηση για συνέχεια, το 2024 μετά την απόλυση του Τερίμ. Και παρότι κατέκτησε το κύπελλο στον τελικό με τον Άρη ουδέποτε έθεσε στον Γιάννη Αλαφούζο "ζήτημα παραμονής".

3. Δέχτηκε και πάλι να κάνει τον "κασκαντέρ" σε ακόμη δυσκολότερη κατάσταση, μετά την απόλυση του Ρούι Βιτόρια. Έχοντας μπροστά του μόλις 3 ημέρες για προπόνηση, κόντρα στην καλύτερη ομάδα της χώρας, τον Ολυμπιακό, η οποία έχει τον ίδιο προπονητή στην 3η σεζόν του και παίζει σε άλλες εντάσεις. Εχοντας επίσης μπροστά του το πρώτο ευρωπαϊκό ματς στη League Phase του Europa και μάλιστα εκτός έδρας σε γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα.

4. Τι πέτυχε, έως τώρα, σε αυτές τις λίγες μέρες ο Κόντης; Πήρε ένα σύνολο που είχε καταρρεύσει στα τελευταία λεπτά κόντρα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, το έφερε 5 λεπτά πριν από νίκη με τον Ολυμπιακό (σε ένα δύσκολο δεύτερο ημίχρονο όπου παίκτες του υπέφεραν από κράμπες και είχαν ψυχολογία στο πάτωμα), το έφερε σε μια σπουδαία νίκη 1-4, την τρίτη μεγαλύτερη σε εύρος εκτός έδρας στην τεράστια ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού. Το κυριότερο; Ο κόσμος είδε έναν ΚΑΝΟΝΙΚΟ Παναθηναϊκό στην Ελβετία. Διαβασμένο για τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου, σε βαθμό που τον τσάκισε με 3 γκολ στα πρώτα 19 λεπτά, μια ομάδα η οποία δεν πανικοβλήθηκε στο δικό της κακό δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου , ενώ όταν μπήκε μέσα στο β΄ "έσβησε" το παιχνίδι υπέρ της με εξαιρετικά ώριμο τρόπο. Εβαλε 4 γκολ ο Παναθηναϊκός, η ίδια ομάδα που με τον Ρούι Βιτόρια ζοριζόταν να φτιάξει 4 ευκαιρίες σε κάθε ματς!

5. Τι άλλο είδε ο κόσμος; Τον Κόντη να αλλάζει στη βασική 11αδα 8 από τους 11 του αγώνα με τον Ολυμπιακό δίνοντας την ευκαιρία σε παίκτες όπως ο Ζαρουρί να του αποδείξουν τι μπορούν κι εκείνοι τον δικαίωσαν 101%. Το ρόστερ άνοιξε, όπως έπρεπε να γίνει με βάση τις μεγάλες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είδαν, επίσης, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μια εξαιρετική τριάδα στη μεσαία γραμμή -Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας- να αποτελεί κολώνα θριάμβου. Ο Σιώπης -κορυφαίος του γηπέδου- έτρεχε για όλους, ο Ρενάτο καθοδηγούσε το παιχνίδι, ο Μπακασέτας έβγαλε τον ηγετικό χαρακτήρα που παρουσιάζει στην Εθνική Ελλάδος. Ταυτόχρονα ο Κώτσιρας οργίασε, ο Σβιντέρσκι έπαιξε μανιασμένα και έμεινε η λάθος εκτίμηση του Λαφόν στο γκολ που δέχτηκε ως μοναδικό "μελανό σημείο" καθώς τίποτα στη ζωή δεν μπορεί να είναι τέλειο.

6. Και μετά από όλα αυτά που είδαν στο γήπεδο, άκουσαν οι οπαδοί τον Τάσο Μπακασέτα, να αποθεώνει ουσιαστικά τον Κόντη για τη δουλειά του αυτές τις λίγες μέρες. Ο Μπακασέτας ήταν σα να φώναξε στη διοίκηση του κλαμπ "κρατήστε τον".

Ολα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με έναν άνθρωπο που λειτουργούσε στο 90λεπτο σαν να ήταν προπονητής μπάσκετ και στο φινάλε το χάρηκε σα να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου.

Με τις εικόνες και τα πεπραγμένα που προανέφερα, έρχεται το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα για τους οπαδούς του τριφυλλιού: Έχουν ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, από το συνεχές "φύγε εσύ-έλα εσύ" προπονητών στην ομάδα τους εξαιτίας της πολιτικής Αλαφούζου. Βαρέθηκαν να βλέπουν κάθε Αλόνσο, Τερίμ, Βιτόρια να παρουσιάζεται σα "μεσσίας" και τελικά να φεύγει μετά από λίγους μήνες αφήνοντας πίσω του μια ομάδα να υποφέρει. Ακούνε για Ρεμπρόφ και δικαίως αναρωτιούνται: "Κι αν έρθει αυτός και πει ''δεν είναι δικό μου το ρόστερ'', παρκάρει πάλι 3-4 παίκτες, γίνει χαμός στην ομάδα και μετά από 6 μήνες τον διώξουν τι κάνουμε; Ξανά από την αρχή".

Ποιος μπορεί να τους αδικήσει; Έχουν βιώσει τόσα δεινά οι άνθρωποι, δεν ξέρουν ποτέ τι τους ξημερώνει με τις παλινωδίες της συγκεκριμένης διοίκησης, ε, κάπου σιχτίρισαν. Οπότε σου λένε: "Κόντης. Γιατί όχι; Πονάει την ομάδα, δίνει καλά δείγματα γραφής, αξίζει την ευκαιρία του".

Θα μου πείτε τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός μετά τη Βέρνη πάει στο Αγρίνιο και γκελάρει; Καλό ερώτημα σε μια χώρα στην οποία "δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας", "δοκάρι και έξω είσαι άσχετος". Αν νικήσει βεβαίως ο Κόντης και τον Παναιτωλικό προβλέπω το κύμα στήριξης να γίνεται τσουνάμι! Εδώ που τα λέμε πάντως, αφού ο Μπακασέτας και οι συμπαίκτες του ψηφίζουν "Κόντη δαγκωτό" ας παίξουν και γι αυτόν την Κυριακή στο Αγρίνιο.

Αν ο Παναθηναϊκός είχε ηγεσία με γνώση και όραμα για την ομάδα του προφανώς δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση. Ούτε το άτυπο δημόσιο γκάλοπ. Θα έπαιρνε μια απόφαση "Κόντης γι αυτό" ή "Ρεμπρόφ γι αυτό", θα την στήριζε με ποδοσφαιρικά επιχειρήματα και θα την επικοινωνούσε στον κόσμο. Οταν όμως μιλάμε για τη διοίκηση Αλαφούζου αυτά δεν ισχύουν.

Θεωρώ απόλυτα λογικά τα επιχειρήματα που αναφέρουν από χθες βράδυ οι οπαδοί του τριφυλλιού, στη μεγάλη πλειονότητά τους, υπέρ της παραμονής του Κόντη στο συγκεκριμένο τάιμινγκ. Και ανέλυσα γιατί. Όμως έχω γράψει πολλάκις και θα το επαναλάβω: εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου. Οπότε ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να χαρεί τη στιγμή, την υπέροχη ευρωπαϊκή βραδιά που τους πρόσφερε η ομάδα τους στη Βέρνη και για το "αύριο" είναι άλλη συζήτηση. Άλλωστε για τον σημερινό Παναθηναϊκό τρεις μέρες είναι μια αιωνιότητα...