Ρότα: «Συγκεντρωμένοι στον Βόλο, μετά θα ασχοληθούμε με την Ευρώπη»

Ο Λάζαρος Ρότα σε δηλώσεις που παραχώρησε ξεκαθάρισε πως κανείς δεν σκέφτεται την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Πέμπτης με την Τσέλιε καθώς όλη η συγκέντρωση στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είναι στον αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο.

Όσο για την βελτίωση που χρειάζεται η ΑΕΚ παραδέχτηκε πως «Θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος για να γίνει ακόμη καλύτερη, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μέρα με τη μέρα δουλεύουμε σκληρά με τον προπονητή μας για να το καταφέρουμε».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λάζαρος Ρότα στην Cosmote Tv:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Το πρώτο πράγμα που έχουμε ως στόχο είναι η νίκη. Μετά το ματς με την ΑΕΛ, θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Οπότε, θα βάλουμε τα δυνατά μας για να το καταφέρουμε.

Για το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι απέναντι στον Βόλο.

Βέβαια.Πρώτα από όλα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απέναντι στον Βόλο. Και μετά να ασχοληθούμε με το ευρωπαϊκό ματς, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Όμως, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας.

Για τη μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας.

Βλέπουμε ότι η ομάδα πάει καλά, βρίσκει τα πατήματά της. Θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος για να γίνει ακόμη καλύτερη, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μέρα με τη μέρα δουλεύουμε σκληρά με τον προπονητή μας για να το καταφέρουμε.

