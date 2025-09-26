Σλοτ: «Χάνει όλη τη σεζόν ο Τζιοβάνι Λεόνι»

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Τζιοβάνι Λεόνι, καθώς το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λίβερπουλ συνοδεύτηκε από σοβαρό τραυματισμό.

Ο νεαρός Ιταλός στόπερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στον αγώνα με τη Σαουθάμπτον για το League Cup και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν χρόνο.

Ο Λεόνι τραυματίστηκε στο 81ο λεπτό, ύστερα από άτσαλη προσγείωση σε εναέρια διεκδίκηση, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον χειρότερο φόβο, ο οποίος ήταν η σοβαρή ζημιά στο γόνατο.

Ο Άρνε Σλοτ, σε δηλώσεις του τόνισε:

«Ο Τζιοβάνι υπέστη ρήξη χιαστού και θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο για να επιστρέψει. Φυσικά είναι πολύ άσχημο για εκείνον, όμως είναι ακόμη μόλις 18 ετών και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Το σημαντικότερο τώρα είναι να γίνει η επέμβαση και στη συνέχεια η σωστή αποκατάσταση».