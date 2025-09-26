ΑΕΚ: Η διαχείριση Νίκολιτς στο «Πέμπτη-Κυριακή» και το... νόημα του «So, what?»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται την Κυριακή - υποδεχόμενη τον Βόλο - να δώσει το πέμπτο της παιχνίδι σε δυο εβδομάδες και είναι δεδομένο πως ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης του ρόστερ με δεδομένο πως μπροστά υπάρχει την Πέμπτη (2/10) η Τσέλιε και ακολουθεί την Κυριακή (5/10), πριν πάμε στη διακοπή, ο αγώνας με την Κηφισιά.

Επί της ουσίας, η Ένωση θα δώσει έξι παιχνίδια συνολικά σε τρεις εβδομάδες, μια συνθήκη βέβαια την οποία φέτος θα κληθεί να ξανα-αντιμετωπίσει καθώς το «Πέμπτη-Κυριακή» με τρεις διοργανώσεις είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Το ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι να έχει σε εγρήγορση και σε καλή αγωνιστικό κατάσταση όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Και μέχρι τώρα, αυτό που βλέπει στις προπονήσεις τον ικανοποιεί. Όπως τον ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό και η εικόνα του γκρουπ στα παιχνίδια, με τις όποιες αδυναμίες βέβαια υπάρχουν.

Από εκεί και πέρα, εν όψει του κυριακάτικου αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αποφάσεις του Σέρβου τεχνικού για την αρχική ενδεκάδα με δεδομένο πως την Πέμπτη (2/10), όπως προείπαμε, η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Conference League αντιμετωπίζοντας στην Τσέλιε στην Σλοβενία. Για παράδειγμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οπως και σε ολα τα ευρωπαικά αυτής της φάσης, ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τους Ζοάο Μάριο και Δημήτρη Καλοσκάμη οι οποίοι βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αυτό το γεγονός, συν το ότι η απόδοση των δυο κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, τους καθιστά υποψήφιους να πάρουν φανέλα βασικού (και) την προσεχή Κυριακή. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η επιστροφή κάποιων παικτών στην ενδεκάδα όπως για παράδειγμα των: Στρακόσα, Ρέλβας, Πήλιου, Ρότα, Πινέδα, Κουτέσα ενώ με δεδομένο πως η επιστροφή Ζίνι πάει για μετά τη διακοπή, μένει να δούμε πως θα χειριστεί τους Γιόβιτς-Πιερό και το πως θα μοιράσει τον χρόνο στην κορυφή της επίθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο πως υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πλάνο που έχει καταστρώσει ο Μάρκο Νίκολιτς για το «Πέμπτη-Κυριακή» που συναντά φέτος η ΑΕΚ. Μια συνθήκη που δεν είναι καθόλου απλή όμως επαναλαμβάνουμε πως ο Σέρβος τεχνικός πιστεύει σε κάθε μονάδα του ρόστερ του και με τις δυο τελευταίες χρονικά σπουδαίες προσθήκες των Γκρούγιτς-Ζοάο Μάριο που ήρθαν και κουμπώσαν αμέσως, έχει στη διάθεση του ποδοσφαιριστές με ποιότητα σε κάθε ζώνη που μπορούν να μπουν και να του δώσουν αυτό που θέλει.

Ένας είναι ο… δρόμος για να κάνεις πρωταθλητισμό: Η λογική Νίκολιτς!

«Είμαστε δώδεκα παιχνίδια αήττητοι, So, what? Είναι απλώς ένα καλό ξεκίνημα...». Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς νωρίτερα στη συνδρομητική δείχνουν τη νοοτροπία του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Ειναι φανερό πως ο Σέρβος τεχνικός θέλει κάθε μέρα να βλέπει και κάτι το παραπάνω από τους ποδοσφαιριστές του. Θέλει να περάσει στο γκρουπ πως η πιο κρίσιμη στιγμή είναι αυτή που βρίσκεται μπροστά.

Το πιο κρίσιμο ματς, είναι αυτό που έχεις μπροστά. Και πως δεν πρέπει να μένεις στις… δάφνες μιας επιτυχίας που κατέγραψες στο παρελθόν. Αυτή η νοοτροπία του Νίκολιτς ήταν φανερή από την προετοιμασία όπου ήταν ιδιαίτερα πιεστικός με τους παίκτες του. Και πάντοτε έψαχνε την εξέλιξη και την βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο πως αυτό το «So, what?» είναι ένα μήνυμα πως η ομάδα ναι μεν βρίσκεται σε καλό δρόμο, ναι μεν έχει ένα καλό ξεκίνημα στην χρονιά αλλά οι στόχοι είναι μεγάλοι, βρίσκονται μπροστά και για να επιτευχθούν θέλει κάθε μέρα να δίνεις το κάτι παραπάνω!