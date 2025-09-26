Η Τότεναμ απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 4,5 δις!

H ENIC ξεκαθάρισε προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο λονδρέζικος σύλλογος δεν είναι προς πώληση.

Ένα κατηγορηματικό όχι ήταν η απάντηση των ιδιοκτητών της Τότεναμ στο ενδιαφέρον από αμερικανικό επενδυτικό fund που με μπροστινό πρόσωπο τον D.J. Μπρούκλιν Έρικ διερεύνησε τις προθέσεις των Λονδρέζων για πιθανή εξαγορά του μετοχικού πακέτου.

Η Τότεναμ ενημέρωσε με επίσημο τρόπο το χρηματιστήριο του Λονδίνου για την άρνηση της ιδιοκτήτριας εταιρίας να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σύλλογος δεν πωλείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αμερικανικό fund είχε πρόθεση να δώσει 4,5 δις λίρες για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ωστόσο ο βασικός μέτοχος (ENIC) δεν μπήκε καν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης.