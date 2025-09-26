Το «μαγικό» άγγιγμα του Σφιντέρσκι θύμισε... Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς! (vids)

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πέτυχε ένα υπέροχο γκολ κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις, το οποίο έφερε στο μυαλό μνήμες από τα όσα έκανε στο γήπεδο ο σπουδαίος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Μπορεί κάποιοι να μην τον θεωρούν τον κορυφαίο στράικερ της γενιάς του (σίγουρα συγκαταλέγεται στους καλύτερους πάντως), όμως ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει πως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν ο πιο εντυπωσιακός επιθετικός που έχουμε δει στον 21ο αιώνα.

Η εκπληκτική τεχνική του κατάρτιση, σε συνδυασμό με τα φυσικά του χαρακτηριστικά, του επέτρεψαν να πετύχει κάποια γκολ πραγματικά σπάνιας ομορφιάς, με κάποιες επαφές με την μπάλα που έμοιαζαν... εξωγήινες.

Το χτεσινό γκολ του Κάρολ Σφιντέρσκι απέναντι στην Γιούνγκ Μπόις λοιπόν, με το οποίο οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ, αν μη τι άλλο φέρνει στο μυαλό τα όσα έκανε για αρκετά χρόνια ο σπουδαίος Ζλάταν.

Θυμηθείτε το (στο 1:30):