Αιγάλεω: Παρελθόν ο Απόστολος Χαραλαμπίδης από την τεχνική ηγεσία

Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη, αφού αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε ο Έλληνας τεχνικός.

Το θέμα είχε πάρει τη μορφή «σίριαλ» τις τελευταίες ημέρες, αφού η διοίκηση αρχικά τόνιζε πως δεν είχε παραλάβει το επίσημο έγγραφο της παραίτησης. Αυτό κατατέθηκε τελικά σήμερα (26/9), επισημοποιώντας το τέλος της θητείας του Χαραλαμπίδη στον πάγκο της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει το Αιγάλεω πριν από εννέα μήνες, όμως τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν ικανοποιούσαν ούτε τον ίδιο.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια της ομάδας μέτρησης μόλις μία νίκη, στη διαδικασία των πέναλτι, τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Η αποχώρησή του ήρθε λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη Μαρκό, για την 3η αγωνιστική της Super League 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει την αποδοχή της παραίτησης του κ. Αποστόλου Χαραλαμπίδη από τη θέση του προπονητή της ομάδας. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».