Τελικά ο Τετέ παίζει και άμυνα! (stats)

Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο μοιάζουν τετελεσμένα. Για να αλλάξεις άποψη δεν αρκεί να δεις την εικόνα, πρέπει να κοιτάξεις και τα νούμερα. Τελικά ο Τετέ είναι τουρίστας στην άμυνα;

Κατά γενική ομολογία, την φετινή σεζόν ο Βραζιλιάνος του Παναθηναϊκού κάνει μεγάλη προσπάθεια στο αμυντικό κομμάτι. Με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο προσπαθούσε να είναι συνεπής τακτικά, άλλοτε το κατάφερνε και άλλοτε όχι, ποτέ όμως δεν μπορούσε να προσφέρει πραγματικά.

Medium Block 4-4-2

Η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού αποδεδειγμένα είχε γίνει στόχος. Σε αρκετά παιχνίδια φέτος, δημιουργήθηκαν πολλές φάσεις, μπήκαν γκολ που στοίχησαν βαθμούς και προκρίσεις. Ο Τετέ ως δεξιός μέσος στην 4-4-2 άμυνα σε μεσαίο μπλοκ, με τον Βιτόρια στον πάγκο έκανε προσπάθει να καλύπτει τον δεξιό μπακ και να είναι τακτικά στις θέσεις που έπρεπε.

Άλλοτε το κατάφερνε και άλλοτε όχι, σε καμία περίπτωση όμως δεν διακρίνεται για τις αμυντικές του επιδόσεις.

Το καλύτερό του αμυντικό παιχνίδι

Στην Βέρνη, πραγματοποίησε με διαφορά το καλύτερο του αμυντικό παιχνίδι, ίσως ένα από τα καλύτερα στην καριέρα του. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έκανε:

Αμυντικές μονομαχίες: 4/5 80%. Έβαλε καλά το σώμα του, έσπρωξε, κέρδισε μονομαχίες με κύριο προσόν του τα δυνατά του πόδια.

Εναέριες μονομαχίες: 1/1 100%

Interceptions: 3. Συγκεντρωμένος, προσπαθούσε να διαβάσει την φάση και να βάλει τα πόδια του.

Ανακτήσεις μπάλας: 6. Τις τρείς, στο αντίπαλο μισό. Όταν οι αμυντικοί χαφ κάνουν 7 και 8, οι 6 του Τετέ είναι εξαιρετικό νούμερο.

Συνολικά, ήταν μια απόδοση πολύ καλού επιπέδου για τον Τετέ, ολοκληρωμένη. Φυσικά και στο επιθετικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός, στα αμυντικά του καθήκοντα όμως έκανε πράγματα που δε βλέπαμε συχνά. Αν συνεχίσει να βοηθά την ομάδα του και σε αυτό το κομμάτι, ο Κόντης θα έχει κερδίσει έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να και πάλι να κάνει την διαφορά.