Θρίαμβος… και στην τηλεθέαση για τον Παναθηναϊκό

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παραθέτει πόσοι είδαν την 4άρα της Βέρνης από τον ΑΝΤ1

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, όπου διέλυσε με 4-1 τη Γιάνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της league phase του Europa League, έφερε υψηλότατα νούμερα τηλεθέασης στον ΑΝΤ1, που μετέδωσε live το ματς (παράλληλα με την Cosmote TV)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nilsen, το παιχνίδι σημείωσε τηλεθέαση 16,6% στο δυναμικό κοινό, ποσοστό που καταδεικνύει τη δυναμική του Παναθηναϊκού στο τηλεοπτικό κοινό κάθε φορά που αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Τον αγώνα είδαν, λοιπόν, κατά μέσο όρο 682.000 τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση 6,8% και μέσο τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) 18,9%. Όπερ μεθερμηνευόμενον, 2 στους 10 με ανοιχτή τηλεόραση το βράδυ της Πέμπτης έβλεπαν το «τριφύλλι» στη Βέρνη.

Την προσεχή Πέμπτη 2/10 (στις 22:00) ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει το Θέλτα – ΠΑΟΚ.

Μιντιάρχης