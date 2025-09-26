Ένας άλλος κόσμος: Οι οπαδοί της Γιούνγκ Μπόις ζήτησαν συγγνώμη στο ματς με τον Παναθηναϊκό επειδή έκαναν επεισόδια! (pic)

Ασυνήθιστη κίνηση... mea culpa από τους οργανωμένους οπαδούς της Γιουνγκ Μπόις, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Οπαδοί της Γιούνγκ Μπόις δημιούργησαν επεισόδια στον πρόσφατο εκτός έδρας αγώνα με την Ααράου (20/9), όπου η ομάδα τους ηττήθηκε με 1-0 στο Κύπελλο και αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υπάρξουν και τραυματισμοί.

Υπήρξαν μάλιστα συγκρούσεις κι έξω από το γήπεδο με άνδρες της αστυνομίας, πέρα από τα πυροτεχνήματα που άναψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο σύνδεσμος «Berner Ostkurve», που προφανώς πρωτοστάτησε σε αυτές τις αναταραχές, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη στον χθεσινό (25/9) αγώνα με τον Παναθηναϊκό και να αναγνωρίσει τη λανθασμένη στάση της, με ανακοίνωση που ήταν τοιχοκολλημένη στο γήπεδο της Βέρνης, αναλαμβάνοντας μάλιστα την ευθύνη για όσα συνέβησαν!

Αναλυτικά όσα ανέφεραν:

«Μετά τα περιστατικά στο Ααράου στις 20.09.2025, θεωρούμε σημαντικό να πάρουμε θέση. Πρώτα απ’ όλα ζητούμε συγγνώμη από όλα τα μέλη της οικογένειας της YB που υπέφεραν σωματικά ή ψυχολογικά από τη συμπεριφορά μας. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι.

Αν και η χρήση πυροτεχνημάτων θα αποτελεί πάντα μέρος της κουλτούρας μας, γνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη ώστε να μην τραυματιστεί κανείς. Η υπεύθυνη και ασφαλής χρήση πυροτεχνικών πρέπει να παραμείνει υψίστη προτεραιότητα – το περιστατικό με το Deut-AUG αποτελεί χονδροειδώς αμελή συμπεριφορά και είναι ξεκάθαρα καταδικαστέο!

Το ότι ο αποκλεισμός από το κύπελλο ήρθε με διπλό πλήγμα, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την ανάρμοστη συμπεριφορά μεμονωμένων οπαδών της YB. Ευχόμαστε – όπου δεν είναι δυνατό να διορθωθεί η αδικία άμεσα με τους θιγόμενους – να μας δοθεί η εμπιστοσύνη ώστε να επεξεργαστούμε τα γεγονότα μαζί.

Δεν πρέπει να ξανασυμβεί να μη νιώθουν οι οπαδοί ασφάλεια όταν συνοδεύουν την ομάδα σε εκτός έδρας αγώνες. Τα περιστατικά στο Aarau εξετάζονται αυτές τις μέρες και εσωτερικά με κριτικό πνεύμα.

Ευχόμαστε σε όλους τους τραυματίες γρήγορη ανάρρωση!»