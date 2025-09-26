Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη

Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Όπως και πριν από λίγες μέρες στη Λιβαδειά έτσι και την προσεχή Κυριακή (28/9) στην Τρίπολη, ο Δικέφαλος θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων του, με τη διάθεση των εισιτηρίων να έχει ήδη αρχίσει.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου προχώρησε σε ανακοίνωση, η οποία απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην πόλη της Αρκαδίας, παρόλα αυτά οι «ασπρόμαυροι» μπορούν να βρεθούν μεμονωμένα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», κάτι το οποίο είχε συμβεί και στην πόλη της Βοιωτίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου:

««Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΠΑΟΚ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 20:30 στο γήπεδο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ”, στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».