Το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ «κουβαλά» μια σκιά πάνω του. Με εξαίρεση τον Γίρι Παβλένκα, εκείνον που όταν πρωτοήρθε στον Δικέφαλο, έκανε πολλούς να αναρωτιούνται, δεδομένης -πάντα- της παρουσίας του Κοτάρσκι: «Συγγνώμη, αλλά δεν είναι για δεύτερος...».

Μπήκε στη ζωή μας κάπως από το... παράθυρο. Η ιστορία της έλευσής του στον ΠΑΟΚ είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι Θεσσαλονικείς κινήθηκαν στη λογική του Αντώνη Τσιφτσή ως back up του Κοτάρσκι. Το πρόβλημα τραυματισμού του Έλληνα κίπερ «ανάγκασε» τους ασπρόμαυρους να στραφούν άμεσα στην αγορά των ελεύθερων τερματοφυλάκων προκειμένου να είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

Γίρι Παβλένκα. Jackpot.

Στις 28 (!) Σεπτεμβρίου, στην εκπνοή των μεταγραφών, προσγειώθηκε στην Ελλάδα με πτήση από την Φρανκφούρτη. Ήταν ο... 12ος στη σειρά των κινήσεων που έκανε ο ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι. Η άφιξή του δεν σήκωσε... σκόνη. Η ομάδα είχε μπει στη λογική των αγώνων και ο Παβλένκα μπορούσε να περιμένει. Άλλωστε ακολουθούσε και το ματς με τον Άρη.

Μαζί του έφερε και ένα βαρύ βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί τα τελευταία επτά χρόνια στην Βέρντερ Βρέμης, καταγράφοντας 221 συμμετοχές. Δεν το λες και λίγο...

Όχι πως υπήρχε ιδιαίτερη βιασύνη για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, καθώς το πρώτο διάστημα δεδομένα θα έμενε στη σκιά του Ντόμινικ Κοτάρσκι, αλλά ήταν αξιοσημείωτο πως η απόκτησή του έκανε πολλούς να αναρωτιούνται «που ακριβώς το πάει ο ΠΑΟΚ;».

Μιλώντας στο SDNA, ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Βέρντερ Βρέμης, Στέφανος Καπίνο, δεν έκρυψε την αυθόρμητη απορία του για την παρουσία του Γίρι Παβλένκα στην Ελλάδα ως δεύτερη επιλογή. Σε μία φράση συμπύκνωσε την κοινή σκέψη όσων τον γνώριζαν καλά:

«Συγγνώμη, αλλά ο Παβλένκα δεν είναι για δεύτερος…».

Παρά τη σαφή θέση του, ο Έλληνας τερματοφύλακας έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν είναι δική του δουλειά να εισέλθει στα ενδότερα του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας τη δυναμική που είχε ο Κοτάρσκι μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Δικέφαλο. Έτσι, με πιο μετρημένη τοποθέτηση, πρόσθεσε:

«Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Για την Ελλάδα είναι πολυτέλεια ένας τέτοιος κίπερ. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι για Νο2, είναι ένας ικανότατος πρώτος τερματοφύλακας. Ωστόσο γνωρίζω καλά πως ο ΠΑΟΚ έχει τον Κοτάρσκι και μαζί θα συνθέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο».

Η αλήθεια είναι πως με την άφιξη του Παβλένκα, ο χρόνος για την αποχώρηση του Κοτάρσκι έμοιαζε να μετρά αντίστροφα. Χρειάστηκε, βέβαια, να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να συμβεί. Αν ρωτήσει κανείς σήμερα τον Γίρι πώς βίωσε την περσινή σεζόν, θα σας πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, δύσκολα. Λίγες, μετρημένες συμμετοχές. Κι όμως, κάθε φορά που βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, άφηνε πίσω του το αποτύπωμα της κλάσης του.

Ποιότητα. Πολλή. Αδιαμφισβήτητη. Κι αρκετή για να του χαρίσει το πιο σημαντικό «εισιτήριο»: το check-in της ανανέωσης.

Ο Γίρι Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ στα καλοκαιρινά προκριματικά της Ευρώπης και με ένα… βολέ από την εστία, τον έστειλε απευθείας στους ομίλους του Europa League. Από την αρχή της σεζόν μετράει ήδη εννέα συμμετοχές και επτά clean sheets, σερβίροντας τη μία σωτήρια επέμβαση μετά την άλλη. Ο Τσέχος κίπερ έχει μετατραπεί στο σταθερό σημείο αναφοράς του Δικεφάλου, το πρόσωπο που δίνει σιγουριά σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Τα highlights των αγώνων του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα έχουν πολύ... Παβλένκα, χαρίζοντας στον Ραζβάν Λουτσέσκου έναν λιγότερο «πονοκέφαλο». Απέναντί του έχει έναν τερματοφύλακα που, σε πείσμα της κλασικής θεωρίας πως οι κίπερ χρειάζονται μια δόση… τρέλας, εκείνος βρίσκει τη δύναμή του στην ισορροπία.

«Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για εκείνον, για την αυτοπεποίθηση που δίνει στην ομάδα. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν τερματοφύλακα που δίνει αυτήν την αυτοπεποίθηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε, είναι μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ισορροπημένος. Μια ισορροπία που του επιτρέπει, σε κρίσιμες στιγμές, να πάρει τη σωστή απόφαση».