Μαρέσκα: «Θα ξεκουράσουμε τον Πάλμερ για 2-3 εβδομάδες»

Η Τσέλσι αποφάσισε να ξεκουράσει τον Κόουλ Πάλμερ για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, για να τον βοηθήσει να αναρρώσει από τραυματισμό, όπως δήλωσε ο Έντσο Μαρέσκα.

Ο διεθνής Άγγλος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα τον περασμένο μήνα, αλλά επέστρεψε στη δράση με δύο συνεχόμενα γκολ εναντίον της Μπρέντφορντ και της Μπάγερν Μονάχου.

Ωστόσο, ο 23χρονος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια της ήττας με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το Σάββατο.

«Ναι, αποφασίσαμε να προστατεύσουμε λίγο τον Κόουλ. Όσον αφορά το να μην αφήσουμε τον τραυματισμό του να επιδεινωθεί» δήλωσε ο Μαρέσκα στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (27/9) εντός έδρας αγώνα της Premier League εναντίον της Μπράιτον.

«Αποφασίσαμε να τον ξεκουράσουμε για δύο, τρεις εβδομάδες μέχρι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, για να δούμε αν με αυτή την ξεκούραση μπορεί να αναρρώσει 100% και να είναι σε φόρμα μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αλλά είναι απλώς για να διαχειριστούμε τον πόνο στη βουβωνική χώρα του. Αποφασίσαμε να είμαστε λίγο συντηρητικοί μαζί του».