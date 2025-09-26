ΑΕΚ: Meet and greet the Legends με τον Σλίσκοβιτς στο ματς με τον Βόλο

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από την OPAP Arena θα βρίσκεται την Κυριακή ο Ζόραν Σλίσκοβιτς πριν το ΑΕΚ-Βόλος για να συναντήσει τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά:

Μία από τις πιο αγαπητές μορφές της δεκαετίας του ‘90 επιστρέφει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που είχε αγωνιστεί στην ομάδα μας τη διετία 1992-1994 και είχε αποτελέσει βασικό συντελεστή της κατάκτησης δύο πρωταθλημάτων, έρχεται από την Κροατία για να βρεθεί και πάλι κοντά μας.

Θα περιμένει τους φίλους της ΑΕΚ από τις 14.30 μέχρι τις 16.30 για να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ραντεβού αναμνήσεων με τον Ζόραν έξω από το ΑΕΚ Store στην OPAP ARENA, πριν τον κυριακάτικο αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ.