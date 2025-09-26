Οι ανεβασμένες μετοχές του Τζολάκη, το μήνυμα σε Λιούμπιτσιτς, ψώνια από Σενεγάλη ο Άρης. Ταράζουν τα νερά οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Πολλά νεύρα είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Και ο Ντανιέλ Ποντένσε πήρε κάρτα για διαμαρτυρία και έδειξε να βγαίνει εκτός εαυτού. Και όλο αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Μεντιλίμπαρ. Τον… τρελαίνει να χάνουν τον έλεγχο οι ποδοσφαιριστές του και ο πρώτος που το είχε κάνει φέτος ήταν ο Μπρούνο στο φιλικό με τη Νάπολι το καλοκαίρι. (ΦΩΣ)

*Οι άνθρωποι της Ρόμα θα ξανάρθουν στην Ελλάδα για να δουν τον Ολυμπιακό και προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν και στη Λεωφόρο, ενώ θα βρίσκεται άνθρωπός τους και στο «Έμιρεϊτς». Θα έρθουν και στην Ελλάδα πάντως, πολύ σύντομα. Λέτε να έρχονται για τον Χρήστο Μουζακίτη; Διόλου απίθανο… (ΦΩΣ)

*Στο Μπράιτον βρέθηκε το περασμένο Σάββατο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο τεχνικός διευθυντής της Εθνικής είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους Στέφανο Τζίμα, Χαράλαμπο Κωστούλα, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή των Γλάρων, ενώ παρακολούθησε την αναμέτρηση με την Τότεναμ. Οι δύο ποδοσφαιριστές υπολογίζονται για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων με Γερμανία (10/10) και Λετονία (14/10) και ήθελε να διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκονται. (LIVE SPORT)

*Έχουν ανέβει κι άλλο οι μετοχές του Τζολάκη και στο Λονδίνο στο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ θα περάσει νέο έλεγχο από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. (SPORTDAY)

*Η μπάλα είναι το ζητούμενο για τον Ρεμί Καμπελά και δείχνει πόσο το απολαμβάνει, παρά το γεγονός πως δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο 35χρονος άσος αγωνίστηκε βασικός στα τρία τελευταία ματς του Ολυμπιακού στις εγχώριες διοργανώσεις και τα έχει δώσει όλα. Ακόμα και στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor, έδειξε τη διάθεσή του και βοήθησε ειδικά στο πρώτο καλό 20λεπτο των «ερυθρολεύκων», ώστε να μπει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ήρθε για να γίνει ένα πολύτιμο… όπλο βάσει των ικανοτήτων του και το δείξει σε οποιοδήποτε ματς κι αν παίξει. (SPORTDAY)

*Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς ήταν ένας παίκτης που μετρούσε 10 συμμετοχές στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ. Κόντρα τόσο στην ΑΕΛ όσο και στον Παναιτωλικό, ο Αυστριακός έμεινε στον πάγκο και δεν έπαιξε καθόλου! Προτίμησε δηλαδή ο Νίκολιτς να ρίξει στο ματς τον Μαρίν με το σκορ στο 2-0 από το να παίξει ο 26χρονος. (SPORTDAY)

*Ο Άρης επιμένει στη συνεργασία του με τη Σενεγάλη και μετά τους Κλέιτον Ντιαντί (που έφερε και κέρδη με δανεισμό 1,5 εκατ. ευρώ) και Μαμαντού Νινγκ, συνεχίζει με νέα ταλέντα. Μέσα στις επόμενες μέρες, θα υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη δυο ακόμη 18χρονος Σενεγαλέζους που θα ενταχθούν στην ομάδα. Πρόκειται για έναν αριστερό στόπερ και έναν αριστερό εξτρέμ, που θα μπουν στο ρόστερ και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν μια θέση. (SPORTDAY)

*Κουίζ: ποιος σουπερλιγκάτος προπονητής υπεράνω… υποψίας παίζει να ανοίξει πρόωρα την πόρτα της εξόδου; (ΩΡΑ)