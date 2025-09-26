ΠΑΟΚ Β: Με Παπαστυλιανού και Μπάλντε απέναντι στον ΠΑΣ

Στα Ιωάννινα ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ Β για να αντιμετωπίσει αύριο (27/9 17:00) τον τοπικό ΠΑΣ, με τον Παπαστυλιανού να βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή - Εκτός οι Γραββάνης - Χατσίδης

Επιχείρηση... ανασύνταξη για τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, ο οποίος ταξιδεύει στην Ήπειρο, όπου αύριο (27/9) στους «Ζωσιμάδες» θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΣ.

Ένας αγώνας... κομβικός ανάμεσα σε δύο ομάδες που παραμένουν χωρίς βαθμό στη Super League 2, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο Κύπριος εξτρέμ Λύσανδρος Παπαστυλιανού βρίσκεται για πρώτη φορά στην «ασπρόμαυρη» αποστολή, στην οποία είναι και ο Μαχαμαντού Μπάλντε.

Εκτός ο Βαγγέλης Γραββάνης αλλά και ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρεθεί με την πρώτη ομάδα στην Τρίπολη για τον αγώνα απέναντι στον Αστέρα (28/9 20:30).

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Κιτσάκης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Μύθου , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.

