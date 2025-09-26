Νίκολιτς: «Όνειρό μου η ΑΕΚ να φτάσει πολύ μακριά στο Conference League» (vid)

Ολόκληρη η συνέντευξη του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time.

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ έδωσε στο ΟΠΑΠ Game Time ο Μάρκο Νίκολιτς, αποκαλύπτοντας τους στόχους, τις φιλοδοξίες, αλλά πτυχές της προσωπικής του ζωής στην Ελλάδα. Ο Σέρβος προπονητής μιλάει για το όνειρό του να φτάσει η ΑΕΚ πολύ μακριά στο Conference League και αναλύει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη League Phase με την Τσέλιε, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου (22:00) στη Σλοβενία.

Αποκαλύπτει πώς αποφάσισε να αναλάβει την ΑΕΚ και εξηγεί με τρεις λέξεις τι θέλει να φέρει στην ομάδα. Πως τον υποδέχθηκαν οι φίλοι της ομάδας; Ποιους προπονητές ξεχωρίζει; Ποιος παίκτης του θα μπορούσε να πάρει τη θέση του για μια μέρα και ποιος μοιάζει με …ελβετικό ρολόι;

Ο Μάρκο Νίκολιτς απαντάει σε όλα τα ερωτήματα και δέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη να μιλήσει ελληνικά και να τραγουδήσει το αγαπημένο σύνθημα της ομάδας του.