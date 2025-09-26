Σιγά το νέο: Ο Σιώπης έτρεξε περισσότερο από όλους στον θρίαμβο του Παναθηναϊκού – Όσα έκανε το «πίτμπουλ»!

Ακόμα... τρέχει ο διεθνής μέσος που πάτησε κάθε γωνιά του γηπέδου στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις. 100/% κερδισμένες εναέριες μονομαχίες!

Μπορεί τα φώτα να έπεσαν δικαιολογημένα στον Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος έκανε χατ τρικ κι έβαλε φαρδιά-πλατιά τη σφραγίδα του στον θρίαμβο του Τριφυλλιού στη Βέρνη, ωστόσο υπήρχαν κι εκείνοι που έκαναν την "αθόρυβη" δουλειά για να λάμψει η επιθετική γραμμή των Πρασίνων.

Πρώτος στη συγκεκριμένη λίστα ήταν, κατά γενική ομολογία, ο τρομερός Μανώλης Σώπης, ο οποίος δεν σταμάτησε να τρέχει σε όλο το 90λεπτο που αγωνίστηκε κι έγραψε πολλά χιλιόμετρα στο κόντερ του.

Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος αμυντικός χαφ έγραψε 12,08 χλμ. στον αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις και δεν χρειάζεται φυσικά να προσθέσουμε ότι ήταν τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο αγωνίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση και από τις δύο ομάδες.

Εκείνος που τον ακολούθησε μάλιστα ήταν ένας άλλος "πράσινος", ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς με 11,464 χλμ., ενώ οι δύο επόμενοι της λίστας ήταν οι Ντάριαν Μάλες (11,344) και Εντμίλσον Φερνάντες (11,055) της Γιούνγκ Μπόις.

Στη στατιστική του ξεχωρίζουν οι 2/2 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, ήτοι 100% για τον ύψους... 1,68μ. άσο του Παναθηναϊκού!

Ο έμπειρος μέσος είχε αναλυτικά:

-93% επιτυχημένες πάσες (28/30)

- 5/5 επιτυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού

- 3/3 μακρινές πάσες

-2/2 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες

-8/9 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος

-3/4 επιτυχημένα τάκλιν

και ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ φάουλ κατά!