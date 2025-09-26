Ο Νειμάρ μηνύει δημοσιογράφο που υποστήριξε ότι είναι εθισμένος στο ουίσκι και στον ναργιλέ!

Σε μήνυση κατά Βραζιλιάνου δημοσιογράφου ετοιμάζεται να προχωρήσει το περιβάλλον του Νειμάρ αναφορικά με όσα υποστήριξε σε πρόσφατο ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για εθισμούς του ποδοσφαιριστή στο ποτό αλλά και στην νυχτερινή ζωή.

Συγκεκριμένα, ο Ροντόλφο Γκόμες βρίσκεται στο στόχαστρο του 33χρονου σούπερ σταρ της Σάντος, ο οποίος τον κατηγορεί για αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων, οι οποίες αφορούν τον ίδιο και τις εξαρτήσεις του, όπως ισχυρίζεται το εν λόγω ρεπορτάζ.

Το ρεπορτάζ του Γκόμες αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ είναι εθισμένος στο ουίσκι και στα ενεργειακά ποτά, κοιμάται πολύ αργά, καπνίζει ναργιλέ και ότι η Σάντος έχει αναγκαστεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα της στον... ασυνήθιστο τρόπο ζωής του, περιλαμβάνοντας μάλιστα και μαρτυρίες.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έσπευσε άμεσα να διαψεύσει τα παραπάνω και να δηλώσει την δυσφορία της, προχωρώντας μάλιστα σε επίσημη καταγγελία του δημοσιογράφου.