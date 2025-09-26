Ο Νειμάρ μηνύει δημοσιογράφο που υποστήριξε ότι είναι εθισμένος στο ουίσκι και στον ναργιλέ!

Συγκεκριμένα, ο Ροντόλφο Γκόμες βρίσκεται στο στόχαστρο του 33χρονου σούπερ σταρ της Σάντος, ο οποίος τον κατηγορεί για αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων, οι οποίες αφορούν τον ίδιο και τις εξαρτήσεις του, όπως ισχυρίζεται το εν λόγω ρεπορτάζ.
Το ρεπορτάζ του Γκόμες αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ είναι εθισμένος στο ουίσκι και στα ενεργειακά ποτά, κοιμάται πολύ αργά, καπνίζει ναργιλέ και ότι η Σάντος έχει αναγκαστεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα της στον... ασυνήθιστο τρόπο ζωής του, περιλαμβάνοντας μάλιστα και μαρτυρίες.
Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έσπευσε άμεσα να διαψεύσει τα παραπάνω και να δηλώσει την δυσφορία της, προχωρώντας μάλιστα σε επίσημη καταγγελία του δημοσιογράφου.