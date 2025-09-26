Το... ενισχυμένο PAOK Academy - Οι φετινές μεταγραφές του Δικεφάλου

Οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν, τα πρωταθλήματα υποδομών ξεκίνησαν και το SDNA «σκιαγραφεί» όλες τις μεταγραφές που έγιναν στο PAOK Academy.

Ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι για τις ακαδημίες των «ασπρόμαυρων», με την Κ15 να πρωταγωνιστεί, ως είθισται κάθε χρόνο με εννιά από τις 15 συνολικά μεταγραφές.

Ξεκινώντας από την Κ19 του Πέτρου Τσιαπακίδη, η οποία ξεκίνησε... φουριόζα με 3/3 στο πρωτάθλημα και δοκιμάζεται αύριο 27/9 12:00) στην Τρίπολη, προχώρησε σε δύο «πινελιές» στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Ειρηναίος Παπαδημητρίου ήρθε από την Πάρμα, ενώ ο Σάββας Βαμβακίδης «μετακόμισε» από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη, με τους δύο παίκτες να ενισχύουν την μεσοεπιθετική γραμμή του Δικεφάλου.

Η πρωταθλήτρια Κ17 των Ορφανού-Κρινίτσα που με τη σειρά της ξεκίνησε με νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, έκανε τέσσερις μεταγραφές, με πιο πρόσφατη αυτή του Κύπριου μέσου Κωνσταντίνου Αγγελίδη από την Ομόνοια, ενώ μέλος του PAOK Academy αποτελεί πλέον και ο (επίσης) Κύπριος επιθετικός Νίκος Χατζημωυσής (προερχόμενος από την Ασπίς Αυτοστεγάσεως Γερίου).

Ο μέσος Μιχαήλ Ξέστερνος ήρθε από την ακαδημία Diamonds, ενώ προσθήκη από την ΑΕΚ αποτελεί ο Οδυσσέας Σκαναβής, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

«Αυλαία» με την επίσης πρωταθλήτρια Κ15 (γενιά 2011) των Δημητριάδη-Βασιλάκου, που πετούσε «φωτιές» απέναντι στον ΟΦΗ στην πρεμιέρα τους πρωταθλήματος και πραγματοποίησε 9 «προσθήκες», μία συχνή «τακτική» στο PAOK Academy.

Στην άμυνα ήρθαν οι Θεόδωρος Σταθόπουλος από τον Αρσακλή, Δημήτρης Ευσταθιάδης από τους Μπέμπηδες και ο Κωνσταντίνος Σκαλέρης από τον Αντίμαχο Κω.

Από το νησί των Δωδεκανήσων ήρθε και ο Βασίλης Σκαλέρης, ο οποίος αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή, ενώ νέες «προσθήκες» στον χώρο του κέντρου αποτελούν και οι Δημήτρης Φλώρος από τον ΑΟ Ανατολή Ιωάννινα, ο Χρήστος Φαρδέλλας από τους Μπέμπηδες και ο Στέργιος Νικολακούδης από την Porto SKG. Τέλος, την επιθετική γραμμή ήρθαν να «πλαισιώοσουν» οι Απόστολος Αθανασέλλης από την Δόξα Λέσβου και Θεόδωρος Τσιλιγκερίδης από τον Αρσακλή.

Σύνολο 15 «προσθήκες» στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες, οι οποίες αγωνίζονται και πρωταγωνιστούν σε πανελλήνιο επίπεδο, με το PAOK Academy να «επενδύει» στο μέλλον και να ξεκινάει με το απόλυτο σε νίκες στα πρωταθλήματα υποδομών της Super League.

