Με κόσμο η ΑΕΛ στο Περιστέρι - Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια

Την υποστήριξη των φίλων της θα έχει η ΑΕΛ στο παιχνίδι της Δευτέρας (29/9, 18:00) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η «βυσσινί» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων.

Αναλυτικά: Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 5ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Ατρομήτου – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου: 👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου Σημαντική διευκρίνιση: Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.

Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League.