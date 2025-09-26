Λίβερπουλ: Σοκ με το «διαμάντι» των 30 εκατ.: Ρήξη χιαστού ο Λεόνι στο ντεμπούτο του!

Μεγάλη ατυχία για τον 18χρονο Ιταλό αμυντικό της Λίβερπουλ, Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων», την Τρίτη, κόντρα στη Σαουθάμπτον για το League Cup.

Ο Λεόνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει έως και 12 μήνες εκτός δράσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Αγγλίας και επιβεβαίωσε ο τεχνικός της, Αρνε Σλοτ:

«Ναι θα μείνει για έναν χρόνο εκτός γηπέδων και είμαι στεναχωρημένος για αυτό το ταλαντούχο παιδί. Πάντως δεν πρέπει να το βάλει κάτω. Είναι πολύ νέος και έχει όλο το μέλλον μπροστά του» δήλωσε σχετικά ο Ολλανδός κόουτς.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την εθνική Ιταλίας U19, μεταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ από την Πάρμα έναντι 31 εκατ. ευρώ.