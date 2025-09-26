Νίκολιτς: «Τα στοιχεία που θέλω να φέρω στην ΑΕΚ» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στο OPAP Game Time και στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε μίλησε για τα στοιχεία που θέλει να φέρει στην ΑΕΚ.

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Μάρκο Νίκολιτς στο OPAP Game Time κυκλοφόρησε, με τον τεχνικό της ΑΕΚ να λέει… ατάκες.

Για τα στοιχεία που θέλει να φέρει στην ΑΕΚ είπε τρεις λέξεις: «Μάχη, πίστη και επιμονή».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο τι του λένε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που τον συναντούν: «Από την πρώτη μέρα οι φίλοι της ΑΕΚ μού λένε ‘έχουμε υπομονή’. Είναι συνδεδεμένοι με τον σύλλογο. Κάθε μέρα μου λένε στο δρόμο ‘Μόνο ΑΕΚ’».

Μιλώντας για τις εντυπώσεις του από τη Super League είπε: «Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό, αλλά φυσικά μπορεί να γίνει καλύτερο».

Για το ποιος είναι ο πιο αστείος παίκτης στα αποδυτήρια είπε «… ο Ρότα, ο Πήλιος, ο Μάνταλος… Όλοι αυτοί οι Έλληνες, είναι πολύ αστείοι».

Όσο για το ποιος παίκτης του θα μπορούσε να γίνει προπονητής; «Ο Μάνταλος, ο κάπτεν!», απάντησε.

Ερωτηθείς τι δουλειά θα έκανε αν δεν ήταν προπονητής απάντησε: «Πιθανότατα δικηγόρος».

