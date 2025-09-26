Ο Κόντης επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στο DNA του (Vids)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τις αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Επιτέλους, ο Παναθηναϊκός βρήκε προπονητή που κάνει τα αυτονόητα! Ο Χρήστος Κόντης με σαφή στόχευση στο να παίξει και πάλι ποδόσφαιρο, έβαλε στην ομάδα του την ιδέα να κυκλοφορήσει την μπάλα, να την βάλει κάτω! Στο δοκάρι του Μπακασέτα και στο 4ο γκολ που σημείωσε ο Ζαρουρί κατάλαβες τι έγινε;

Ο coach Γιοβάνοβιτς έβαλε στο DNA του Παναθηναϊκού το passing game, δυόμιση χρόνια μετά δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Άμεσο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο έντασης μας υποσχέθηκαν, γιόμες βλέπαμε και πούλμαν! Έπρεπε να έρθει ένας προπονητής να σταθεί στα καλά στοιχεία των αθλητών του και να προσπαθήσει σιγά - σιγά να τους συνεφέρει. Το πρώτο βήμα έγινε.

Αλλαγή κατεύθυνσης, υπάρχει διάβασμα και τοποθετήσεις σωστές

Στο τέταρτο γκολ που πετυχαίνει στην Βέρνη ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ξεκάθαρα η στόχευση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει η διάθεση για παιχνίδι με την μπάλα στο έδαφος, αμέσως οι ποδοσφαιριστές του προσπαθούν να ξεφύγουν από το pressing των αντιπάλων τους.

Χρειάζεται καθαρό μυαλό και στόχευση, ο Κόντης σίγουρα τους είχε μιλήσει για την σημασία της κατοχής μπάλας και των ορθολογικών επιθέσεων. Ο Κότσιρας “αδειάζει” τον χώρο με underlap, ο Μπακασέτας μόλις γίνεται κάτοχος της μπάλας, την μεταφέρει στην αδύνατη πλευρά, εκεί που υπάρχουν λιγότεροι αντίπαλοι. Υπάρχει κατεύθυνση.

Ξανά μεταφορά μπάλας από πλευρά σε πλευρά

Η ομάδα του coach Κόντη έχει μεταφέρει την μπάλα στην αριστερή πλευρά, όμως η Young Boys έχει κλείσει καλά τον χώρο. 3v2, ο Παναθηναϊκός έχει αριθμητικό μειονέκτημα και πάλι οι ποδοσφαιριστές του διαβάζουν καλά το παιχνίδι και την φάση, νέα αλλαγή πλευράς.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, χρειάζεται σωστή τοποθέτηση όλων των παικτών για να μεταφερθεί η μπάλα όπως πρέπει. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκούς έχουν συμμετρία, κρατάνε αποστάσεις και δημιουργούν γωνίες πάσας. Όλα αυτά είναι σημάδια θέλησης passing game.

Υπεραριθμία, overlap σέντρα και γκολ

Η μπάλα μέσω σωστών αποστάσεων και μεταβιβάσεων, έχει μεταφερθεί και πάλι στην δεξιά πλευρά, πλέον οι παίκτες του Παναθηναϊκού, διαμόρφωσαν την κατάσταση που έψαχναν: Έναν παραπάνω παίκτη στην πλευρά.

Overlap του Κότσιρα, σωστό διάβασμα του Τετέ, σέντρα και γκολ, την ώρα που τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στην αντίπαλη περιοχή. Συνολικά, άλλαξαν έντεκα πάσες.

Η ομάδα που θέλει και πρέπει να φτιάξει ο Κόντης!

Ο Παναθηναϊκός απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές με καλή τεχνική κατάρτιση και ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχει αποκτήσει έναν pure playmaker τον Τσιριβέγια και το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει είναι αυτό των πολλών εναλλαγών πάσας.

Ταυτόχρονα, αρκετοί ποδοσφαιριστές του αντιμετωπίζουν ατομικά αμυντικά προβλήματα. Τι πιο λογικό λοιπόν, ο Παναθηναϊκός του Κόντη να γίνει μια ομάδα που παίζει για να έχει την κατοχή της μπάλας και να φτάσει στο σημείο να αμύνεται με αυτήν στα πόδια. Σας θυμίζει κάτι; Αν όχι, μπορεί να θέλετε ακόμα pressing ψηλά με τον Τετέ και τον Μπακασέτα και τον Τζούρισιτς και τον Ντέσερς...

Ολόκληρη η ανάλυση του παιχνιδιού Young Boys - Παναθηναϊκός στο παρακάτω video: