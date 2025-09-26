Βραδιές... οργίων: Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του Παναθηναϊκού

Με τον Χρήστο Κόντη για δεύτερο ματς στον πάγκο του και πρώτο ευρωπαϊκό (στην τρίτη θητεία του συνολικά και δεύτερη ως head coach στην ομάδα), ο Παναθηναϊκός έστησε... πάρτι στη Βέρνη και διέλυσε με 4-1 την Γιούνγκ Μπόις.
Ιδανική εκκίνηση στη League Phase του Europa League για τους Πράσινους, που θύμισαν μέρες του ένδοξου ευρωπαϊκού παρελθόντος τους.
Αυτή ήταν η 12η ευρωπαϊκή νίκη όπου πετυχαίνουν τέσσερα γκολ, αλλά και η 28η με διαφορά τουλάχιστον τριών τερμάτων. Αξεπέραστο φυσικά παραμένει το 0-6 επί της Ελακτροπούτερε πριν από 33 χρόνια, ενώ πριν ένα χρόνο το Τριφύλλι πέρασε με 4-0 από την έδρα της Μπότεφ στα προκριματικά.
Αναλυτικά οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του Παναθηναϊκού:
16.09.1992 Ελεκτροπούτερε - Παναθηναϊκός 0-6
29.09.1994 Παναθηναϊκός - Πιρίν 6-1
30.09.1970 Παναθηναϊκός - Ζενές Ες 5-0
09.12.1987 Παναθηναϊκός - Χόνβεντ 5-1
01.08.2024 Μπότεφ Πλόβντιβ - Παναθηναϊκός 0-4
19.12.2024 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Μινσκ 4-0
29.09.1992 Παναθηναϊκός - Κραϊόβα 4-0
28.09.1977 Παναθηναϊκός - Φλοριάνα 4-0
26.08.1998 Παναθηναϊκός - Στεάουα 6-3
25.09.2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4
21.08.2014 Παναθηναϊκός - Μίντιλαντ 4-1
23.08.2005 Παναθηναϊκός - Βίσλα Κρακοβίας 4-1
07.12.2004 Παναθηναϊκός - Αϊντχόφεν 4-1
14.11.2002 Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 4-1
26.09.1965 Παναθηναϊκός - Σλιέμα 4-1
08.08.2012 Παναθηναϊκός - Μάδεργουελ 3-0
04.08.2009 Παναθηναϊκός - Σπάρτα Πράγας 3-0
30.07.2008 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Τιφλίδας 3-0
16.12.2009 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Βουκ. 3-0
18.08.2016 Παναθηναϊκός - Μπρόντμπι 3-0
04.11.2008 Βέρντερ Βρέμης - Παναθηναϊκός 0-3
20.03.1996 Παναθηναϊκός - Λέγκια Βαρσ. 3-0
25.10.2007 Παναθηναϊκός - Αμπερντίν 3-0
02.10.2007 Παναθηναϊκός - Αρτμέντια 3-0
20.02.2003 Παναθηναϊκός - Άντερλεχτ 3-0
15.09.1993 Παναθηναϊκός - Σέλμπουρν 3-0
28.04.1971 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 3-0
21.10.1970 Παναθηναϊκός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0