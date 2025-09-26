Βραδιές... οργίων: Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του Παναθηναϊκού

Για 28η φορά ο Παναθηναϊκός κερδίζει με διαφορά τουλάχιστον τριών τερμάτων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 12ο καρέ για το Τριφύλλι...

Με τον Χρήστο Κόντη για δεύτερο ματς στον πάγκο του και πρώτο ευρωπαϊκό (στην τρίτη θητεία του συνολικά και δεύτερη ως head coach στην ομάδα), ο Παναθηναϊκός έστησε... πάρτι στη Βέρνη και διέλυσε με 4-1 την Γιούνγκ Μπόις.

Ιδανική εκκίνηση στη League Phase του Europa League για τους Πράσινους, που θύμισαν μέρες του ένδοξου ευρωπαϊκού παρελθόντος τους.

Αυτή ήταν η 12η ευρωπαϊκή νίκη όπου πετυχαίνουν τέσσερα γκολ, αλλά και η 28η με διαφορά τουλάχιστον τριών τερμάτων. Αξεπέραστο φυσικά παραμένει το 0-6 επί της Ελακτροπούτερε πριν από 33 χρόνια, ενώ πριν ένα χρόνο το Τριφύλλι πέρασε με 4-0 από την έδρα της Μπότεφ στα προκριματικά.

Αναλυτικά οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του Παναθηναϊκού:

16.09.1992 Ελεκτροπούτερε - Παναθηναϊκός 0-6

29.09.1994 Παναθηναϊκός - Πιρίν 6-1

30.09.1970 Παναθηναϊκός - Ζενές Ες 5-0

09.12.1987 Παναθηναϊκός - Χόνβεντ 5-1

01.08.2024 Μπότεφ Πλόβντιβ - Παναθηναϊκός 0-4

19.12.2024 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Μινσκ 4-0

29.09.1992 Παναθηναϊκός - Κραϊόβα 4-0

28.09.1977 Παναθηναϊκός - Φλοριάνα 4-0

26.08.1998 Παναθηναϊκός - Στεάουα 6-3

25.09.2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

21.08.2014 Παναθηναϊκός - Μίντιλαντ 4-1

23.08.2005 Παναθηναϊκός - Βίσλα Κρακοβίας 4-1

07.12.2004 Παναθηναϊκός - Αϊντχόφεν 4-1

14.11.2002 Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 4-1

26.09.1965 Παναθηναϊκός - Σλιέμα 4-1

08.08.2012 Παναθηναϊκός - Μάδεργουελ 3-0

04.08.2009 Παναθηναϊκός - Σπάρτα Πράγας 3-0

30.07.2008 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Τιφλίδας 3-0

16.12.2009 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Βουκ. 3-0

18.08.2016 Παναθηναϊκός - Μπρόντμπι 3-0

04.11.2008 Βέρντερ Βρέμης - Παναθηναϊκός 0-3

20.03.1996 Παναθηναϊκός - Λέγκια Βαρσ. 3-0

25.10.2007 Παναθηναϊκός - Αμπερντίν 3-0

02.10.2007 Παναθηναϊκός - Αρτμέντια 3-0

20.02.2003 Παναθηναϊκός - Άντερλεχτ 3-0

15.09.1993 Παναθηναϊκός - Σέλμπουρν 3-0

28.04.1971 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 3-0

21.10.1970 Παναθηναϊκός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0