Καβάλα: «Δένει» την άμυνα με Κολλαρά

Την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού Άρη Κολλαρά ανακοίνωσε η Καβάλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει με χαρά την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Άρη Κολλαρά.

Ο 30χρονος Καβαλιώτης αμυντικός την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Καμπανιακού, ενώ στο παρελθόν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αρκετές ομάδες των εθνικών κατηγοριών, όπως η Ξάνθη, ο Ιωνικός, η Βέροια, ο Αλμωπός Αριδαίας, ο Παναργειακός και ο Αήττητος Σπάτων.

Ο Κολλαράς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στο αριστερό άκρο, φέρνοντας μαζί του εμπειρία, πάθος και την αγάπη του για την ομάδα της πόλης του.

Η οικογένεια του ΑΟΚ καλωσορίζει τον Άρη πίσω στον τόπο του και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας! �⚪️