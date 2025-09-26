Μπονμάτι: «Μοιράζομαι αυτήν την Χρυσή Μπάλα με τον Ινιέστα και τον Τσάβι»

Την επόμενη ημέρα από την βράβευση της στο «Théâtre du Châtelet», όπου παρέλαβε για τρίτη διαδοχική χρονιά την «Χρυσή Μπάλα», η Αϊτάνα Μπονμάτι παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο «France Football», που θα δημοσιευθεί αύριο.

Οι ιθύνοντες του γαλλικού περιοδικού και η ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια επέλεξαν για την συνέντευξη μια συμβολική τοποθεσία και συγκεκριμένα το στάδιο όπου άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, που μετονομάσθηκε προς τιμήν της σε «Camp Aitana Bonmatí Conca» και βρίσκεται στο «Sant Pere», στην πατρίδα της κοντά στην Βαρκελώνη.

Η έμπειρη μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα έδωσε μια εκτενή περιγραφή της σημασίας αυτής της νέας διάκρισης στην καριέρα της και θυμήθηκε ιδιαίτερα μια σημαντική στιγμή: Την απονομή του τροπαίου από το παιδικό της είδωλο, τον Αντρές Ινιέστα, προτού μιλήσει για το μέλλον και την προοπτική να ενταχθεί στην λίστα με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.