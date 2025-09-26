Ο Τύπος αποθεώνει τον χθεσινό θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, ασχολείται με το πρόβλημα σκοραρίσματος του ΠΑΟΚ, αλλά και με τον Καλοσκάμη της ΑΕΚ.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – LIVE SPORT

Ποιος να περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα έκανε τόσο εντυπωσιακό ποδαρικό στην Ευρώπη και μάλιστα με 4-1 εκτός έδρας, παίζοντας με τα… δεύτερα, ύστερα από έναν “σαρωτικό ανασχηματισμό” που ξάφνιασε τους πάντες, αλλά τελικά “βγήκε” με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο. Ειδικότερα στο πρώτο 20λεπτο, ειλικρινά τσιμπιόμουνα, όπως και οι περισσότεροι, φαντάζομαι, ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Δεν ήξερα αν ήταν αλήθεια ή παραίσθηση αυτό που έβλεπαν τα ματάκια μου. Η ομάδα που σε όλα τα προηγούμενα ματς έψαχνε το “μισό” γκολ με το κιάλι, τούτη τη φορά είχε βάλει τρία πριν καλά-καλά αρχίσει το παιχνίδι! Και φυσικά, μία έκπληξη διαδεχόταν την άλλη…

Έκπληξη κυρίως η όλη η επιθετική διάθεση με την οποία βγήκε η ομάδα βλέποντας να της βγαίνουν όλα όσα έκαναν οι ποδοσφαιριστές της. Επίτευγμα του Παναθηναϊκού η ικανότητά του να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γιουνγκ Μπόις βγήκε… αγριεμένη, αλλά αμέσως κατάλαβε ίτι δεν την έπαιρνε για τίποτα παραπάνω. Ούτε μία φάση! Το σημαντικό δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά πως η όλη εικόνα ίσως μπορέσει να διώξει μακριά τη μαυρίλα που έχει καθίσει πάνω από το κλαμπ. Ίσως να αλλάζει και τις σκέψεις για την πρόσληψη του Ρεμπρόφ ή το όποιου άλλου νέου προπονητή, καθώς ο υπηρεσιακός με τη χθεσινοβραδινή επιτυχία του (που την πιστώνεται ολόκληρη με τα ρίσκα που πήρε) δήλωσε “παρών”. Το “ουδείς μονιμότερος του προσωρινού”, ίσως εδώ να γίνει πράη. Άλλωστε, τέτοιες αποφάσεις παίρνονται μερικές φορές εν θερμώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Να μπαίνει ο Ιβανούσετς στο τέλος του ματς να δίνει έτοιμα γκολ σε Καμαρά και Τσάλοφ κι αυτοί να μην τα βάζουν. Δεν είναι αυτή η ιστορία του ματς στην Τούμπα. Είναι όμως μέρος της ιστορίας. Κι αν κάποιος πρόλαβε το τηλεοπτικό πλάνο στο οποίο ζωγραφιζόταν η απόγνωση του Τσάλοφ μετά την ευκαιρία που έχασε αμέσως θα αντιλαμβανόταν ότι το πρόβλημα της ομάδας του Λουτσέσκου από αγωνιστικό πάει να γίνει και ψυχολογικό. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά απέναντι στη Μακάμπι και το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μικρός εφιάλτης ντυμένος με σιωπή. Σιωπή από το σκορ, όχι από την αγωνία. Η ισραηλινή ομάδα κυριάρχησε στο γήπεδο, με ταχύτητα, ένταση και καθαρό μυαλό, αναγκάζοντας την άμυνα του Δικεφάλου να τρέχει πίσω από την μάλα. Αν δεν υπήρχε ο ακλόνητος βράχος κάτω από τα δοκάρια, ο Παβλένκα, η ιστορία του αγώνα θα είχε γραφτεί διαφορετικά…

Το τελικό αποτέλεσμα ένα ψυχρό 0-0- σφράγισε μία ακόμα απογοήτευση. Γιατί όταν φτάνεις στην πηγή αλλά δεν πίνεις νερό, η δίψα γίνεται οργή. Ούτε ο Τσάλοφ, ούτε ο Ντεσπόντοφ, ούτε καν ο Καμαρά στο φινάλε μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, παρότι οι ευκαιρίες δεν έλειψαν. Εδώ ξεκινά το μεγάλο “γιατί”. Ο ΠΑΟΚ μετράει περισσότερες από 50 τελικές στα τρία τελευταία ματς, αλλά μόλις ένα γκολ -και αυτό από πέναλτι. Η στατιστική δεν λέει ψέματα, λέει την πικρή αλήθεια. Η αποτελεσματικότητα είναι το ζητούμενο και αυτή τη στιγμή απουσιάζει εκκωφαντικά… Αν ο ΠΑΟΚ δεν βρει τρόπο να σκοράρει, να κεφαλαιοποιήσει τις στιγμές του, κινδυνεύει να μείνει θεατής της ίδιας του της ευρωπαϊκής πορείας. Γιατί στην Ευρώπη, η ποιότητα δεν αρκεί. Χρειάζεται ουσία.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Τι σου είναι η ψυχολογία... Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει στους αθλητές. Βλέπετε τι συμβαίνει με τον Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ; Ο Ρώσος επιθετικός δεν είναι κακός ποδοσφαιριστής. Απλώς τον έχει πάρει η... κάτω βόλτα στο ψυχολογικό κομμάτι και δεν μπορεί να σηκωθεί. Υπάρχουν στιγμές που η μπάλα ζυγίζει 100 κιλά όταν την παίρνει στα πόδια του. Το βασικό ζητούμενο για τον Τσάλοφ είναι αν θα καταφέρει ποτέ να ξανασταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όχι ότι έχει σταθεί το διάστημα που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ, αλλά αν κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγάζει στο χορτάρι το πολύ καλό πρόσωπο που έδειχνε στις πρώην ομάδες του. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μιλάμε για έναν διεθνή Ρώσο επιθετικό. Στη Ρωσία δεν παίζει ο οποιοσδήποτε. Θα τα καταφέρει; Ιδού το ερώτημα... Θέλετε και απάντηση; Πολύ δύσκολα! Η Τούμπα είναι ένα δύσκολο γήπεδο και όταν ο κόσμος παίρνει με κακό μάτι έναν ποδοσφαιριστή, τότε η αρνητική ενέργεια περνάει κατά κάποιον τρόπο στο μυαλό του αθλητή.

Ο Τσάλοφ, για παράδειγμα, θα νιώθει τώρα σαν να δίνει καθημερινά εξετάσεις. Λες και θα πρέπει να αποδεικνύει κάθε λίγο και λιγάκι ότι είναι ένας επιθετικός στον οποίο θα μπορέσει να στη ριχθεί ο ΠΑΟΚ. Όλο αυτό, λοιπόν, δεν τον βοηθάει για να «πετάξει» πιο ψηλά. Όλο αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει θετικά όχι μόνο για τον Τσάλοφ, αλλά και για ολόκληρο τον Οργανισμό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Τον λένε Δημήτρη Καλοσκάμη. Δεν τον ξέραμε πολύ. Θα τον μάθουμε καλά. Η ΑΕΚ έκανε πολλά το καλοκαίρι για να τον φέρει στην Αθήνα και να μην πάει στον Πειραιά. Πλήρωσε αδρά τον Ατρόμητο, προκειμένου να πείσει την ομάδα του Περιστερίου να πουλήσει στην ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι εύκολο και το ξέρουν καλά. Όμως ο Μάριος Ηλιόπουλος τα κατάφερε και ο Καλοσκάμης, που παρουσιαζόταν κλεισμένος στον Ολυμπιακό, φόρεσε τον δικέφαλο στο στήθος.

Και γιατί το έκανε αυτό; Διότι είδε στην ΑΕΚ ένα σοβαρό πρότζεκτ. Μια ομάδα που γνωρίζει πως θα τον αξιοποιήσει μέσω του Κυπέλλου, θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής και θα μπορούσε να τραβήξει μια ευκαιρία από τα μαλλιά. Αυτή η ευκαιρία λεγόταν Παναιτωλικός. Αγωνίστηκε και στο Αιγάλεω, αλλά στο χωράφι δεν ξεχώριζε κανένας. Στη Λάρισα παραλίγο να δώσει με σουτ τη νίκη στην ΑΕΚ. Με τον Παναιτωλικό όμως έκλεψε την παράσταση. Στην ΑΕΚ υπάρχει ένα ελληνόπουλο και μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει ανεκμετάλλευτη! Πρέπει η ΑΕΚ να εμπιστευτεί ολοκληρωτικά τον Καλοσκάμη. Ο Νίκολιτς τον πιστεύει και γι’ αυτό τον βάζει στα βαθιά. Τον ρίχνει στη φωτιά. Αλλά πώς αλλιώς θα έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν βέβαια και για το παιχνίδι του ΠΑΟ στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός είναι μέχρι στιγμής μια από τις πιο ακατανόητες ομάδες του πρωταθλήματος: έχει κάνει τέσσερις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ κι έχει χάσει στην έδρα του από τον Βόλο και τον Ατρόμητο. Αν οι βαθμοί στη Θεσσαλονίκη σημαίνουν πως η ομάδα του Πετράκη βολεύεται να παίζει με τους μεγάλους τότε ο ΠΑΟ θα έχει αρκετά δύσκολη δουλειά. Αν από την άλλη οι ήττες των γηπεδούχων στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο και τον Βόλο μαρτυρούν ότι έχει πρόβλημα στην έδρα του μη σας κάνει εντύπωση αν ο ΠΑΟ φτάσει στην πρώτη του νίκη και σχετικά εύκολα.

Βέβαια καλά τα ψέματα το αληθινό αίνιγμα είναι ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι κάθε φορά που ο ΠΑΟ είχε την Πέμπτη ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο ματς που ακολουθούσε είχε πάντα προβλήματα. Ύστερα από ματς στην Ευρώπη έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ, έφερε ισοπαλία με την Καλλιθέα, μπερδεύτηκε στις Σέρρες και έκανε τη χειρότερη περσινή του εμφάνιση στη Λαμία. Πριν κάποιος πει «άλλο πέρσι κι άλλο φέτος» ας σκεφτεί πως η ισοπαλία του ΠΑΟ με τον Λεβαδειακό, εξαιτίας της οποίας άρχισαν τα δεινά του Ρουί Βιτόρια που τελικά απολύθηκε οκτώ μέρες αργότερα, ήρθε έπειτα από το ματς με τη Σάμσουνσπορ, όπου ο ΠΑΟ είχε πανηγυρίσει την πρόκριση του στη league phase του Europa League. Σκέφτομαι πως ίσως ισχύει το γνωστό «όλα τριγύρω αλλάζουμε κι όλα τα ίδια μένουν». Αλλά δεν θα το πω...

