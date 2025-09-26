Ατρόμητος: Παίρνει Αϊτόρ Γκαρσία μετά το «ναυάγιο» με Ακολό

Ο Σαντράκ Ακολό «κόπηκε» στα ιατρικά από τον Ατρόμητο και οι Περιστεριώτες προχωρούν για την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Αϊτόρ Γκασία.

Μεταγραφή στο... παραένα της μεταγραφικής περιόδου (σήμερα λήγει η διορία για τους ελεύθερους) στον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας τον Αϊτόρ Γκαρσία.

Οι Περιστεριώτες είχαν φέρει στην Ελλάδα τον Σαντράκ Ακολό, ωστόσο ο Κονγκολέζος εξτρέμ «κόπηκε» στα ιατρικά και η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προχώρησε την εναλλακτική περίπτωση που είχε στα υπόψιν της.

Γκαρσία είναι 31 ετών Ισπανός και μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις μεσοεπιθετικές θέσεις, ωστόσο η βασική του είναι στο αριστερό "φτερό".

Στο βιογραφικό του έχει 358 αγώνες, 61 γκολ και 14 ασίστ με τις Ουέλβα, Αλμερία Β, Θέλτα Β, Χιχόν, Μέριδα, Ράγιο Μαγιαδονδα, Τολέδο, Κάντιθ, Χουάρες και Αλ Κορ.

