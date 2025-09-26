Η Λίβερπουλ θέλει να «κλέψει» τον Ουπαμεκάνο από την Μπάγερν

Η ανανέωση συμβολαίου του Νταγιό Ουπαμεκάνο με την Μπάγερν έχει «παγώσει», με την Λίβερπουλ να μπαίνει δυναμικά στην διεκδίκηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δεν έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε η Μπάγερν Μονάχου, με την τρέχουσα συμφωνία να λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Η Λίβερπουλ, μάλιστα παρακολουθεί τις εξελίξεις και ετοιμάζει την κίνησή της για να πείσει τον Γάλλο στόπερ, προκειμένου να μετακομίσει στο Άνφιλντ ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026.

Οι Βαυαροί από την πλευρά τους, για την ώρα τηρούν στάση αναμονής, όμως όσο πλησιάζει ο Ιανουάριος αναμένεται να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να πείσουν τον Ουπαμεκάνο να παραμείνει.