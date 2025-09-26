Η Σίτι συμφώνησε με Σαβίνιο για νέο συμβόλαιο

Το καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε δύο προσφορές από την Τότεναμ για τον Σαβίνιο, αφού ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί βασικό γρανάζι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Οι «Σίτιζενς», μάλιστα πρόσφεραν νέο συμβόλαιο στον Βραζιλιάνο με αυξημένες απολαβές, προκειμένου να αποθαρρύνουν οποιοδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο «δένοντας» τον Σαβίνιο.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έδωσε θετική απάντηση και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το νέο συμβόλαιο για να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.