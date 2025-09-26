Η Φενέρ θέλει να... διώξει τον Τεντέσκο μετά από τέσσερα ματς!

Λίγες εβδομάδες μετά την πρόσληψή του ο Ιταλός προπονητής έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, με την διοίκηση της Φενέρμπαχτσε να σκέφτεται την απόλυσή του.

Ο Ντομένικο Τεντέσκο διαδέχθηκε τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Φενέρ, όμως μετά από τέσσερα ματς μετράει μια νίκη, δύο ισοπαλίες και μια ήττα, προκαλώντας προβληματισμό στους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, στην διοίκηση της Φενέρμπαχτσε μετά την ήττα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1, υπήρξε έντονη απογοήτευση για την εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα.

Έτσι, υπάρχει η σκέψη να απομακρυνθεί ο Τεντέσκο, με την αναμέτρηση κόντρα στην Αντάλιασπορ να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του 40χρονου προπονητή.