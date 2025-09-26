Υποψήφια για εμφάνιση της εβδομάδα η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις! (vid)

Το επιβλητικό 1-4 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις ξεχώρισε από τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η UEFA, μάλιστα διοργανώνει ψηφοφορία για την εμφάνιση της εβδομάδας, με τον Παναθηναϊκό να... κοντράρεται με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 3-1.

«Ο Ζαρουρί εντυπωσίασε με τον Παναθηναϊκό, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε τη νίκη στην εναρκτήρια βραδιά. Ποια εμφάνιση ήταν αυτή που ξεχώρισε;», ανέφερε στο σχόλιό της η UEFA.