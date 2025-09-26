Η UEFA αποθέωσε Παναθηναϊκό και Ζαρουρί (pics)

Η διοργανώτρια αρχή του Europa League, με αναρτήσεις της στα social media αποθέωσε τόσο τους «πράσινους», όσο και τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, Ανάς Ζαρουρί.
«Τι εμφάνιση», ανέφερε η UEFA αναρτώντας πανηγυρικό στιγμιότυπο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ανάς Ζαρουρί έγινε ο «ήρωας τους χατ-τρικ», για το Τριφύλλι.
What a performance ☘️#UEL pic.twitter.com/6eGSEwux4J— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 25, 2025
Anass Zaroury 👏#UEL pic.twitter.com/5U3HO63rBh— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 25, 2025