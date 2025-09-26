Η UEFA αποθέωσε Παναθηναϊκό και Ζαρουρί (pics)

Η τρομερή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Βέρνη και το εμφατικό 1-4 επί της Γιανγκ Μπόις δεν πέρασε όπως είναι φυσικό απαρατήρητο από την UEFA.

Η διοργανώτρια αρχή του Europa League, με αναρτήσεις της στα social media αποθέωσε τόσο τους «πράσινους», όσο και τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, Ανάς Ζαρουρί.

«Τι εμφάνιση», ανέφερε η UEFA αναρτώντας πανηγυρικό στιγμιότυπο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ανάς Ζαρουρί έγινε ο «ήρωας τους χατ-τρικ», για το Τριφύλλι.