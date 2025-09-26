Η Μπαρτσελόνα «λύγισε» την Οβιέδο με ανατροπή

Οι Καταλανοί μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την Οβιέδο, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να επικρατήσουν με 3-1, μένοντας κοντά στην πρώτη θέση της La Liga.

Η Οβιέδο βρήκε γκολ στο πρώτο μέρος με τον Ρέινα στο 33′, βάζοντας από την αρχή δύσκολη αποστολή στο σύνολο της Μπαρτσελόνα, η οποία δεν κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατάφερε στο δεύτερο μέρος να σκοράρει με τον Έρικ Γκαρθία στο 56′ και να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 70′ για το 2-1.

Το θαυμαστικό μπήκε στο 88′ με τον Αραούχο για το τελικό 3-1, που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην “Μπάρτσα” και την άνεση να παραμείνει στην 2η θέση της La Liga, πίσω από την 1η Ρεάλ Μαδρίτης.