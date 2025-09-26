Ζαρουρί: «Κάναμε αυτό που έπρεπε - Δεν θα είναι το τελευταίο χατ τρικ μου» (vid)

Όσα δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά τη νίκη με 1-4 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Young Boys, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανάς Ζαρουρί, στο θριαμβευτικό τρίποντο του Παναθηναϊκού (1-4) στο «Stadion Wankdorf», με τον Μαροκινό να πετυχαίνει χατ τρικ.

Ο εξτρέμ του «τριφυλλιού» μετά την αναμέτρηση ανέφερε ότι έκαναν όσα είχαν σχεδιάσει, ενώ τόνισε ότι μπορεί να ήταν το πρώτο του χατ τρικ αλλά όχι το τελευταίο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζαρουρί:

«Κάναμε μια καλή προετοιμασία, είχαμε ετοιμαστεί καλά για το συγκεκριμένο ματς. Μετά από ένα κακό ξεκίνημα και την αλλαγή του προπονητή, μπήκαμε συγκεντρωμένοι και μπορέσαμε να αναλύσουμε τον αντίπαλο, να κάνουμε την εμφάνιση που έπρεπε και αυτό πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Όλα εξαρτώνται στην προετοιμασία πριν από τον αγώνα, κοιτάξαμε να συγκεντρωθούμε, να κάνουμε την καλύτερη τακτική και ακριβώς αυτό κάναμε.»

Για το χατ τρικ του: «Πήρα την μπάλα, ζητώντας από όλους του συμπαίκτες μου να την υπογράψουν γιατί είναι ένα όμορφο ενθύμιο. Πιστεύω ότι παρότι είναι το πρώτο, δεν θα είναι το τελευταίο»