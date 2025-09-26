Σφιντέρσκι: «Αποτελεί ένα καλό έναυσμα, έχουμε καλούς παίκτες» (vid)

Ο παίκτης που... έστρωσε το δρόμο του θριάμβου χάρη στο 0-1 που σημείωσε στο 10ο λεπτό, μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το 1-4 του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Κάρολ Σφιντέρσκι:

«Ήταν ένας αγώνας δύσκολος. Ξεκινήσαμε δυνατά. Όταν ήδη έχεις σκοράρει στο πρώτο τέταρτο τα πράγματα γίνονται πιο καλά. Ελέγχαμε τον αγώνα, ήταν ένας συνθετικός χλοοτάπητας, αλλά θα σταθώ και στους φιλάθλους μας. Πιστεύω πως χαρήκαν με εμάς. Έχουμε μια ομάδα με καλούς παίκτες. Το είχαμε συζητήσει στα αποδυτήρια, όταν δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αλλά το σημερινό αποτελεί ένα καλό έναυσμα. Με τον Ολυμπιακό είχαμε δεχθεί γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά έχουμε ομαδικό πνεύμα».