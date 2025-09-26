Panathinaikos με υπογραφή Κόντη, πιστολέρο Ζαρουρί, λιοντάρι Σιώπη και πρώτος με το καλημέρα!

Ο Tάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Παναθηναϊκού, που με υπογραφή του Χρήστου Κόντη, τον Ζαρουρί να δείχνει ποιος είναι με χατ-τρικ και το λιοντάρι Σιώπη έβαλε τεσσάρα και μπήκε με φόρα στο Europa League.

Ναι, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, που μας έλειψε, ναι αυτές είναι οι ευρωπαϊκές βραδιές, που είχαμε ξεχάσει, ναι αυτή ήταν η ομάδα, που είχε χρόνια να κάνει μία τόσο ευρεία νίκη σε διπλό στην Ευρώπη.

Το ποδόσφαιρο είναι απλό και τον μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει ο προπονητής. Ο Χρήστος Κόντης είναι λίγες ημέρες στην ομάδα. Και όμως πρόλαβε στο δεύτερο παιχνίδι να παρουσιάσει για ένα μεγάλο διάστημα έναν Παναθηναϊκό, που δεν θυμάμαι από πότε είχαμε να τον δούμε να παίζει έτσι και να είναι σαρωτικός σε εκτός έδρας παιχνίδι.

Τι έκανε ο Κόντης; Τακτικά έδωσε στους παίκτες ρόλους και έβαλε κοντά τις γραμμές, απέδειξε στην πράξη ότι πιστεύει στο ρόστερ και τόλμησε και δικαιώθηκε. Δεν έκανε πέντε, ή έξι αλλά οκτώ αλλαγές και του βγήκαν όλα. Και με πολλές κουβέντες έβγαλε τον καλό εαυτό των παικτών και επιτέλους είδαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακό μπάσιμο και στο 18' ήταν 0-3 και ουσιαστικά όλα είχαν τελειώσει. Με δύο γκολ του Ζαρουρί και ένα του Σφιντέρσκι. Και οι δύο άκουγαν πολλά τόσο καιρό και οι δύο απέδειξαν, ότι με έναν καλό προπονητή στον πάγκο, μπορεί να κάνουν, ό,τι είδαμε σήμερα και ακόμα παραπάνω.

Ένα λάθος του Λαφόν έβαλε την Γιουνγκ Μπόις στο παιχνίδι και στο τελευταίο 20λεπτο του πρώτου ημιχρόνου πίεσε τον Παναθηναϊκό και είχε δύο φάσεις για να μπει στο ματς. Σε αυτό το διάστημα θυμηθήκαμε κάπως το τελευταίο 20λεπτο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο φόβος κυρίευσε την ομάδα και όχι η έλλειψη φυσικής κατάστασης. Στο ημίχρονο ο Κόντης έκανε κάποιες τακτικές διορθώσεις, Τετέ και Ζαρουρί βοήθησαν πιο πολύ αμυντικά και οι Ελβετοί δεν έκαναν τίποτα.

Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός άρχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και έφθασε και σε ένα τέταρτο γκολ με ιδανική επίθεση, εκπληκτική σέντρα του Κώτσιρα και πλασέ του Ζαρουρί. Στη συνέχεια ο Κόντης έκανε σούπερ διαχείριση, έβαλε Καλάμπρια και Κυριακόπουλο και έπαιξε με δύο μπακ στις πλευρές και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Ο Panathinaikos απόψε έκανε κρότο με αυτή την τεσσάρα εκτός και το πόσο μεγάλο είναι το εύρος της νίκης αποδεικνύεται από τις λίγες φορές, που έχει πετύχει τέσσερα γκολ εκτός στην Ευρώπη στην τεράστια ιστορία του.

Ο Ζαρουρί με το χατ-τρικ έδειξε ότι μόνο αυτός δεν ήταν το πρόβλημα επειδή μέχρι τώρα δεν έπαιζε καλά. Ο Σιώπης ήταν το γνωστό λιοντάρι στα χαφ, ήταν παντού, έκοβε τα πάντα και κέρδισε και τις περισσότερες κεφαλιές. Τεράστιο παιχνίδι από τον Κώτσιρα, σπουδαίος ο Ίνγκασον, ο Σφιντέρσκι σκόραρε και έκανε πολλή δουλειά, ο Μπακασέτας εγκέφαλος στο κέντρο και ο Ρενάτο πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Κανείς δεν υστέρησε, αλλά ο κορυφαίος όλων ήταν ο Χρήστος Κόντης, που παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό διαβασμένο, έναν Παναθηναϊκό, που πίεσε σκόραρε τέσσερα γκολ και έχασε άλλα τόσα, έναν Παναθηναϊκό που ακόμα έχει δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά αν έχει χρόνο ο Κόντης θα το φτιάξει και αυτό.

Ο Παναθηναϊκός με το καλημέρα και την τεσσάρα είναι πρώτος στην League Phase του Europa League και πλέον περιμένουμε την συνέχεια και την Κυριακή στο Αγρίνιο, αλλά έχουμε το δικαίωμα πλέον να ονειρευόμαστε τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές .

*Οι 1500 φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν συγκλονιστικοί και το χάρηκαν με την ψυχή τους και στο τέλος έγιναν ένα με τους παίκτες. Αυτό το αποψινό το έχει μεγάλη ανάγκη ο Παναθηναϊκός.