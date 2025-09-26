Βαθμολογία UEFA: O Παναθηναϊκός έδωσε ώθηση στην Ελλάδα

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιανγκ Μπόις, έδωσε σημαντικούς βαθμούς και στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-4 της Γιανγκ Μπόις στην Βέρνη, με την χώρα μας να παραμένει στην 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, έχοντας πλέον 38.312 βαθμούς.

Η Ελλάδα άνοιξε, μάλιστα, την ψαλίδα από την Νορβηγία, μετά την ήττα της Μπραν από την Λιλ, ενώ θετικά ήταν τα νέα και από την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση, αφού η Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη με την Φερεντσβάρος (1-1).

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)