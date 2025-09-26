Κόντης: «Ακολουθήσαμε το πλάνο - Θα μάς απελευθερώσει αυτή η νίκη» (vid)

Ο Χρήστος Κόντη μετά την θριαμβευτική με 4-1 νίκη του Παναθηναϊκού, στην έδρα της Young Boys δήλωσε ότι αυτό το τρίποντο θα βοηθήσει τους παίκτες του να «απελευθερωθούν» και να πάρουν ψυχολογία.

Απόλυτα ευχαριστημένος φάνηκε στις δηλώσεις του, ο Χρήστος Κόντης ύστερα από τη νίκη του Παναθηναϊκού, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με σκορ 1-4 εκτός έδρας κόντρα στην Young Boys.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Κάνανε μια συγκλονιστική προσπάθεια τα παιδιά, στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που σίγουρα κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο και νομίζω νικήσαμε δικαιότατα.

Αυτό που θα δώσει η νίκη είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που οι παίκτες χρειαζόντουσαν, σε βαθμό που νομίζω θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα παιδιά είναι βαριά τα πόδια τους. Πιστεύω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι αξίζουν πολλά, έχουν πολλή ταλέντο, ότι αν είμαστε ομάδα και όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.»

Για το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του: «Νομίζω το χαμόγελο μου τα λέει όλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αλλά όπως έχω ξαναπεί οι αρετές του προπονητής, φαίνονται από αυτές των παικτών και αν αυτοί βγάζουν αυτό που πρέπει, εγώ είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο.»