Παναθηναϊκός: Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του μετά τον θρίαμβο επί της Γιουνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, αφού νίκησε με 4-1 εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις και συν τοις άλλοις γέμισε και τα ταμεία του.

Η μεγάλη αυτή νίκη δεν είχε μόνο αγωνιστική, αλλά και οικονομική σημασία, αφού πρόσθεσε ακόμη 450.000 ευρώ στο ταμείο των «πρασίνων».

Τα συνολικά έσοδα του Παναθηναϊκού από την παρουσία του στη διοργάνωση ανέρχονται έως τώρα στα 7.380.000 ευρώ.

Από πού προέρχονται τα χρήματα

Προκριματικά: 350.000 ευρώ από τις προκρίσεις κόντρα σε Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ.

Εγγυημένο ποσό League Phase: 4,31 εκατομμύρια ευρώ (ίδιο για όλες τις ομάδες).

Value pillar: 2,27 εκατ. ευρώ (1,95 εκατομμύρια+ 320.000).

Μπόνους νίκης στη Βέρνη: 450.000 ευρώ.

Συνολικά: 7,38 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνέχεια

Η UEFA δίνει επιπλέον μπόνους σε κάθε γύρο της νοκ-άουτ φάσης:

Playoffs: 300.000 ευρώ

Φάση των 16: 1,75 εκατομμύρια ευρώ

Προημιτελικά: 2,5 εκατομμύρια ευρώ

Ημιτελικά: 4,2 εκατομμύρια ευρώ

Τελικός: 7 εκατομμύρια ευρώ

Τρόπαιο: +6 εκατομμύρια ευρώ στον μεγάλο νικητή.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase

2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 2025: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 2025: Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026: Φερεντσβάρος Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ρόμα